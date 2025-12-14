Pilar: el intendente defiende la tasa que le criticó con dureza el gobierno nacional

La decisión del Municipio de Pilar de elevar al 2% la Tasa de Protección Ambiental que abonan supermercados, hipermercados y grandes centros comerciales generó una controversia política y económica. La medida provocó el rechazo de cámaras empresarias, críticas del Gobierno nacional e incluso un llamado del ministro de Economía, Luis Caputo , a no consumir en el distrito.

El intendente Federico Achával defendió la iniciativa en una entrevista con el diario Clarín , en la que sostuvo que el incremento responde al aumento de responsabilidades que asumen los municipios sin el correspondiente acompañamiento financiero de la Nación. "Los municipios cada vez recibimos más responsabilidades en salud, educación, seguridad y obra pública. Para hacer frente a esa demanda necesitamos recaudar", afirmó Achával en la charla que reproduce Resumen de Pilar . Además, remarcó que, a diferencia de otros períodos, Pilar actualmente no recibe fondos nacionales destinados a programas sociales.

Consultado sobre la posibilidad de dar marcha atrás con el aumento, el jefe comunal fue contundente: "Para bajar las tasas, el Gobierno tiene que bajar el IVA". Planteó la necesidad de abrir un debate tributario estructural en el país y cuestionó el esquema vigente, que obliga a los municipios a pagar el 21% de IVA sin mecanismos para su recuperación.

Según detalló, el Municipio abonará este año alrededor de $ 55.000 millones en concepto de IVA, de los cuales solo recuperará unos $ 22.000 millones a través de la coparticipación, lo que representa un saldo negativo de $ 32.000 millones. "Pagamos IVA por medicamentos, insumos médicos, servicios de salud, comidas, obras de infraestructura, hasta sepelios", enumeró, y completó: "Es una realidad que sufren todos los municipios de Argentina".

Respecto del destino de los fondos recaudados, el intendente indicó que se utilizan para sostener los hospitales municipales, reforzar el sistema de seguridad mediante cámaras, móviles y centros de monitoreo, y fortalecer el sistema educativo local. "Nuestro objetivo central es zanjar las profundas desigualdades que existen en nuestro territorio y estamos convencidos de que la educación es la política pública más transformadora", concluyó, citado por Resumen.

El tuit de Luis Caputo

Tal como informó la agencia DIB la semana pasada, el ministro de Economía, Caputo, apuntó directamente contra Achával, a quien le dedicó un mensaje desde su cuenta de X tratándolo de "irresponsable" y pidiendo a la ciudadanía que "no compre nada" en ese municipio.

El cruce surgió de la aprobación de la Tasa de Protección Ambiental sobre los supermercados, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026 aprobada por el gobierno local. A criterio del funcionario nacional, producirá un aumento en los precios que impactará en las compras de las fiestas de fin de año.

Caputo agradeció a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) por "exponer" la decisión de la gestión pilarense. "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", escribió en X, citando el texto de la ASU.

La polémica por los cambios en la tasa se produce en un escenario en el que los intendentes buscan fortalecer ingresos propios frente a restricciones presupuestarias, mientras que la administración nacional insiste en avanzar con una reducción impositiva amplia como uno de sus ejes del programa económico. (DIB)