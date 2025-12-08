Luis Caputo apuntó contra el intendente Federico Achával: "No compren nada en Pilar"

El ministro de Economía, Luis Caputo , apuntó directamente contra Federico Achaval, el intendente de Pilar, a quien le dedicó un mensaje desde su cuenta de X tratándolo de "irresponsable" y pidiendo a la ciudadanía que "no compre nada" en ese municipio.

El cruce surgió de la aprobación de la Tasa de Protección Ambiental sobre los supermercados, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026 aprobada por el gobierno local. A criterio del funcionario nacional, producirá un aumento en los precios que impactará en las compras de las fiestas de fin de año.

Caputo agradeció a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) por "exponer" la decisión de la gestión pilarense. "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente . Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria", escribió en X, citando el texto de la ASU.

Embed No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente.

Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria. pic.twitter.com/EbmxzVA9H7 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 8, 2025

La ASU pidió una audiencia “urgente” y advirtió sobre los “graves perjuicios” que generará la aplicación del impuesto, como pérdida de ventas, impacto en Fiestas y competencia desleal.

Por su parte, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también expresó su “profunda preocupación y rechazo” por la medida y alertó que aplicar un porcentaje sobre cada venta implica un aumento inmediato en el costo final que pagan las familias.

"Quienes hagan sus compras en Pilar abonarán un 2% más caro que en cualquier otro municipio, encarecimiento que se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas. CADAM advierte que este tipo de medidas profundiza la presión impositiva sobre un sector que ya opera con altos costos y que, inevitablemente, traslada mayor carga tributaria al valor de los productos básicos", subrayó la entidad en un comunicado.

En el texto, recordó que ya había manifestado su rechazo a "aumentos similares en otros municipios", como el incremento de la Tasa de Seguridad e Higiene en Lanús, "lo cual demuestra una tendencia creciente de afán recaudatorio de los municipios bonaerenses".

Crisis, endeudamiento y recaudación

La polémica por los cambios en la tasa se produce en un escenario en el que los intendentes buscan fortalecer ingresos propios frente a restricciones presupuestarias, mientras que la administración nacional insiste en avanzar con una reducción impositiva amplia como uno de sus ejes del programa económico.

La Tasa de Protección Ambiental, que antes se pagaba como un monto fijo y que pasó a cobrarse como un 2% del total de ventas sin IVA. La medida entró en vigencia el 1° de diciembre y obligará a las empresas a adaptar sus sistemas de facturación antes del 15 de este mes.

La ordenanza municipal 112/25 alcanza no solo a supermercados e hipermercados sino también a shoppings, hoteles, industrias, universidades privadas y empresas de servicios, que quedarán obligadas a actuar como agentes de recaudación.

Además, el monto correspondiente a la tasa deberá aparecer discriminado en cada ticket de compra, por lo que los consumidores verán el aumento de manera explícita.

Fuente: Agencia DIB