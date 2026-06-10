Nación no presentó propuesta para saldar la deuda previsional y Kicillof recurre a una cautelar

El gobierno nacional no presentó ninguna propuesta para saldar la deuda por la suspensión de las transferencias para financiar el sistema jubilatorio bonaerense en la audiencia de partes que se realizó hoy ante la Corte Suprema, por lo que el gobierno de Axel Kicillof dio por terminada la etapa de conciliación en el conflicto y anunció que presentará una medida cautelar para reclamar los fondos.

La de hoy fue la tercera audiencia en la Corte en el marco del conflicto por la suspensión de los adelantos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al Instituto de Previsión Social -la caja jubilatoria de los estatales bonaerenses- (IPS) dispuesta por decreto de Javier Milei en 2024, debido a la cual la administración provincial reclama una deuda que asciende a los 2,3 billones de pesos.

Pero Nación no presentó una propuesta de solución de esa deuda, pese a que se había comprometido a hacerlo en la audiencia previa ante la Corte, que se desarrolló el 21 de abril pasado. Kicillof, que estuvo presente en el Máximo Tribunal, contó a la salida de la reunión que los funcionarios del gobierno de Milei argumentaron que “ aun debía realizar una serie de trabajos técnicos ".

Molesto, el gobernador dijo que “dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar” para exigir por esa vía el pago de la deuda. Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó el Gobernador.

Un régimen de compensación

Los adelantos de la ANSES alk IPS se originaron en los años 90, cuando Buenos Aires fue una de las 13 provincias que decidieron no transferir su caja jubilatoria a la ANSES, durante el gobierno de Carlos Menem. Ese régimen tiene como objetivo compensar el déficit de los sistemas no transferidos y fue ratificado por la Ley de Consenso Fiscal 2017 y las sucesivas leyes de Presupuesto.

Pero en 2024, prorrogó a través del decreto de necesidad y urgencia 280 el presupuesto del año previo, pero eliminó de manera explícita los artículos que obligaban a la ANSES a transferir los anticipos mensuales a las cajas provinciales no transferidas, argumentando la necesidad de realizar auditorías previas de los números previsionales de cada provincia antes de convalidar los pagos.

El IPS argumenta que debido a esa medida enfrenta severos problemas de financiamiento, por lo que puso en marcha el reclamo, que se tramita ante la Corte. Pese a que la primera audiencia se realizó el 22 de marzo, el proceso hasta ahora no avanzó por lo que Kicillof anunció que la Provincia se retira de la conciliación y presentará un amparo para intentar avanzar por esa vía con el reclamo.

Hasta ahora, Nación aceptó pagar la deuda generada por el decreto 280 a seis provincias: Santa Fe -10 mil millones mensuales en 12 cuotas-, Córdoba -5 mil millones mensuales-, Entre Rios, Corrientes, La Pampa y Chaco.

Fuente: Agencia DIB.