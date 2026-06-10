miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 10:36

Inocencia Fiscal: Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de Ganancias

Así surge de registros de ARCA. Se espera que el funcionario de Milei de a conocer su estado patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

Por Agencia DIB
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.&nbsp;

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

Prensa Presidencia.

El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de Ganancias que está contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según surge de registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Lo hicieron en las últimas horas, en la previa de que el funcionario de Javier Milei envíe su demorada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción, con la que buscará saldar todas las dudas sobre su incremento patrimonial del último año, en el que se compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito.

De acuerdo al sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones. La normativa contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, en el marco del paraguas del esquema de Inocencia Fiscal.

El régimen simplificado establece un esquema declarativo abreviado para contribuyentes que opten por regularizar su situación tributaria bajo determinadas condiciones. En términos generales, implica una reducción en el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones juradas tradicionales.

Este tipo de mecanismos permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En ese sentido, la adhesión al régimen no afecta investigaciones criminales que se sustenten en otros fundamentos legales.

El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”. Todo parece indicar que podría hacerse hacia el final de esta semana, porque dicen que será “antes del 15 de junio”, que es feriado.

Fuente: Agencia DIB

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