A un año del fallo contra Cristina, para Kicillof "la condena fue una infamia"

Al cumplirse un año del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cuestionar la decisión judicial, aseguró que la expresidenta fue víctima de una persecución política y judicial , al tiempo que calificó la condena como “una infamia”.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Kicillof afirmó que “un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos” y sostuvo que la condena fue dictada por “sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”.

La causa Vialidad concluyó el 10 de junio de 2025 con la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. La decisión dejó firme la sentencia que había sido dictada en primera instancia en diciembre de 2022 y ratificada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal.

Desde entonces, el fallo se convirtió en uno de los principales ejes de confrontación política entre el peronismo, principalmente encarnado en La Cámpora , y el Gobierno de Javier Milei, además de reavivar el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. De hecho, el mensaje “Cristina Libre” es un clamor del grupo que dirige Máximo Kirchner y que genera ruidos en la interna partidaria .

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Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real.

Cristina fue víctima de una larguísima persecución que… — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

El mensaje de Kicillof por Cristina

En su publicación, Kicillof sostuvo que la expresidenta fue objeto de “una larguísima persecución” que derivó en una condena “arbitraria y desprovista de pruebas”. Además, cuestionó el razonamiento utilizado por los jueces al señalar que se la responsabilizó por hechos que, según afirmó, no formaban parte de sus competencias directas.

El mandatario provincial también vinculó la situación judicial de la exjefa de Estado con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022. En ese sentido, aseguró que persiste un clima de odio y violencia política y cuestionó la falta de avances para determinar quiénes planificaron, financiaron o instigaron el atentado.

Kicillof sostuvo además que los mismos sectores que, a su entender, impulsaron la persecución judicial contra Cristina respaldan actualmente un modelo económico que “destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales y concentra la riqueza en cada vez menos manos”.

“A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida”, expresó el gobernador, quien concluyó convocando a defender la democracia y los derechos sociales frente a lo que definió como intentos de disciplinamiento político.

Fuente: Agencia DIB