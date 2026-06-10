Berni, duro contra Kicillof: "Si decís Cristina Libre pero no hacés nada, no sos peronista"

El senador Sergio Berni, que preside el bloque oficialista en la cámara Alta bonaerense, lanzó hoy duras críticas, al señalar lo que considera insuficiencias de la postura del gobernador en el punto más álgido del debate interno en el peronismo: cómo llevar adelante el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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“Si decís Cristina Libre, pero después no hacés nada o mirás para otro lado porque las encuestas dicen que no te conviene, entonces no sos peronista” , dijo Berni al ser consultado sobre la postura de Kicillof respecto del camino para llevar adelante el reclamo por la situación de la expresidenta de la Nación.

Un rato antes de esas declaraciones, que Berni formuló en un contacto con la prensa, Kicillof había posteado un mensaje en X en el que calificó como una “infamia a la vista de todos” la causa que terminó con la expresidenta con prisión domiciliaria, al cumplirse un año de la decisión de la Corte Suprema que la hizo efectiva.

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Según supo DIB, el Movimiento Derecho al Futuro, el sector que comanda Kicillof, tiene previsto participar del “banderazo” por la liberación de Cristina Kirchner el 20 de este mes en Parque Lezama. El gobernador todavía no definió si va a estar, dijeron fuentes de su entorno. Pero aclararon que no lo descarta.

De todos modos, el reclamo principal del kirchnerismo a Kicillof, por estas horas, es que visite a la expresidenta en su departamento de San José 1111, donde cumple su domiciliaria. Pero por ahora nada indica que eso vaya a ocurrir en el corto plazo.

Berni, alineado con el cristinismo en la interna contra Kicillof, fue ácido con el Movimiento Derecho al Futuro, al que describió como “progresismo albertista”, al recordar el punto de casi quiebre en la presentación de listas para las elecciones del año pasado, cuando el kicillofismo amenazó con un armado bajo el sello PARTE, que controla Alberto Fernández.

“Si Kicillof pretende ser presidente debe decir si quiere ser candidato del peronismo o de la izquierda progresista albertista”, dijo Berni. Y subrayó, en línea con declaraciones que ya había realizado, que “si el gobernador es el candidato de la izquierda progresista albertista, el peronismo deberá buscar otro candidato”.

Berni se pronunció a favor de realizar “una gran PASO” donde participen “todos los sectores del peronismo” y consideró que el único candidato del peronismo que por ahora está en carrera el el senador sanjuanino Sergio Uñac, que admitió públicamente su intención de postularse. Kicillof, hasta ahora, nunca no hizo.

Fuente: Agencia DIB.