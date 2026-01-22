jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 16:22

Paul Starc, un hombre de Caputo con pasado negro en Provincia, renunció  a un puesto clave en la Justicia

Paul Starc dejó la UFI, que investigaba las posibiles irregularidades en la AFA. Cuando fue funcionario en PBA, tuvo un resonante fracaso en el cao Pomar.

Por Agencia DIB
El fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc.&nbsp;

El fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc. 

Archivo DIB.

Paul Starc renunció hoy a la titularidad de la Unidad de Información Financiera, un puesto clave en la estructura judicial, con investigaciones de alto perfil político bajo su órbita, al que había llegado hace apenas un año.

Más noticias
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

Caída del salario de docentes universitarios: deberían subir 65% para recuperar lo perdido con Milei
El hospital Cuenta Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas. 

Diputados libertarios presionan con un pedido de informes sobre los hospitales que Milei analiza privatizar

Starc, actualmente fiscal federal de Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense, renunció “por razones personales ” y seguirá colaborando con el Gobierno en nuevas responsabilidades”, se aseguró en un comunicado.

El sillón de la UFI es complejo: antes del desembarco de Starc se había sentado en él Ignacio0 Yacobucci, quien también duró poco. En este caso, desde el gobierno dijeron que hubo “gastos abultados ” en el área a su cargo que precipitaron la salida.

Starc será reemplazado por Ernesto Gaspari, un funcionario que se desempeñó anteriormente como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cercano al poderoso asesor Santiago Caputo, Starc venía participando en varias causas resonantes. Las de perfil más alto sea tal vez la que indagaba sobre posibles irregularidades en el manejo de la AFA, por la cual se había reunido con autoridades de EE.UU. para intercambiar datos.

Su paso por Provincia

Starc tuvo un recordado paso por la gestión en la provincia, como subsecretario de Investigaciones e Inteligencia criminar del ministerio de Seguridad que conducía León Arslanián, durante el primer gobierno de Daniel Scioli. Pero no fue feliz: estuvo a cargo de la fallida búsqueda de la familia Pomar, que fue buscada durante 24 días cuando en realidad se había matado en un accidente automovilístico.

También fue polémico su ascenso en la fiscalía federal que conducía Guillermo Montenegro, el actual intendente de Mar del Plata en uso de licencia. Es que ese movimiento se produjo sin un concurso público sino a través de un examen.

Cercano a Mario Ishii, actual senador pero muchos años intendente de José C. Paz, llegó ala fiscalía federal de Tres de Febrero.

Temas
Ver más

Caída del salario de docentes universitarios: deberían subir 65% para recuperar lo perdido con Milei

Diputados libertarios presionan con un pedido de informes sobre los hospitales que Milei analiza privatizar

Oficializaron a Susana González al frente del Puerto La Plata

Milei firmó en Davos el Consejo de la Paz, impulsado por Trump para la Franja de Gaza

Gobierno: renunció el secretario de Transporte, que había asumido en mayo del año pasado

Escándalo en la Legislatura: amplían las imputaciones a los detenidos por abuso sexual

Los judiciales aceptaron "en disconformidad" el aumento salarial del 4,5%

"Violación de los deberes de funcionario público": excombatientes denuncian penalmente a Javier Milei

Denuncian a La Libertad Avanza en Tres Arroyos: piden que se investigue si usó datos de personas con discapacidad

El jefe de los diputados libertarios llamó "provincia nuestra" a Uruguay y sugirió una anexión a lo Trump

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei firmó el acta de incorporación de Argentina al Consejo de la Paz.

Milei firmó en Davos el Consejo de la Paz, impulsado por Trump para la Franja de Gaza

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses. 

El Tiempo: alerta amarilla por tormentas fuertes para el sudoeste bonaerense, que alcanza a Bahía Blanca