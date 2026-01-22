Paul Starc, un hombre de Caputo con pasado negro en Provincia, renunció  a un puesto clave en la Justicia

Paul Starc renunció hoy a la titularidad de la Unidad de Información Financiera , un puesto clave en la estructura judicial, con investigaciones de alto perfil político bajo su órbita, al que había llegado hace apenas un año.

Starc, actualmente fiscal federal de Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense, renunció “por razones personales ” y seguirá colaborando con el Gobierno en nuevas responsabilidades”, se aseguró en un comunicado.

El sillón de la UFI es complejo: antes del desembarco de Starc se había sentado en él Ignacio0 Yacobucci, quien también duró poco. En este caso, desde el gobierno dijeron que hubo “gastos abultados ” en el área a su cargo que precipitaron la salida.

Starc será reemplazado por Ernesto Gaspari, un funcionario que se desempeñó anteriormente como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cercano al poderoso asesor Santiago Caputo, Starc venía participando en varias causas resonantes. Las de perfil más alto sea tal vez la que indagaba sobre posibles irregularidades en el manejo de la AFA, por la cual se había reunido con autoridades de EE.UU. para intercambiar datos.

Su paso por Provincia

Starc tuvo un recordado paso por la gestión en la provincia, como subsecretario de Investigaciones e Inteligencia criminar del ministerio de Seguridad que conducía León Arslanián, durante el primer gobierno de Daniel Scioli. Pero no fue feliz: estuvo a cargo de la fallida búsqueda de la familia Pomar, que fue buscada durante 24 días cuando en realidad se había matado en un accidente automovilístico.

También fue polémico su ascenso en la fiscalía federal que conducía Guillermo Montenegro, el actual intendente de Mar del Plata en uso de licencia. Es que ese movimiento se produjo sin un concurso público sino a través de un examen.

Cercano a Mario Ishii, actual senador pero muchos años intendente de José C. Paz, llegó ala fiscalía federal de Tres de Febrero.