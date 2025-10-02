Patricia Bullrich insiste con su postura: "Espert tiene que contestar claro"

Luego de la infructuosa visita de José Luis Espert a un estudio de televisión donde no contestó si recibió 200.000 dólares de un capo narco, la ministra Patricia Bullrich volvió a reclamar al diputado de La Libertad Avanza (LLA) que aclare su situación.

“Tiene que volver a los medios y contestar claro. Punto”, afirmó la jefa de la candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, pese a que cuestionó a la oposición por el embate contra el economista.

Las declaraciones de Bullrich se san después de una entrevista donde el legislador se negó a contestar si Antonio "Fred” Machado le transfirió 200 mil dólares . Lo curioso es que la ministra ya había hecho ese pedido un día antes , pero el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que esos dichos habían sido malinterpretados y que iba a hacer una aclaración. Sin embargo, hoy ratificó su postura.

“Una cosa es el embate que hace la oposición de querer sacarlo de una comisión cuando ni siquiera está ni imputado”, dijo Bullrich en diálogo con el canal A24. “No justifica de ninguna manera el embate que hace la oposición”, añadió. Sin embargo, añadió: “Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar”.

Al ser consultada si le había convencido la respuesta esquiva que dio Espert durante la entrevista en ese mismo canal, la ministra dijo que “no es un tema de convencimiento”. Y agregó: "Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no lo exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad de la conducta de nosotros".

“Creo que la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia. Cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa. Estamos frente a un adversario que busca voltearte en los que son tus columnas vertebrales como la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos”, añadió la funcionaria. (DIB)

La defensa de José Luis Espert

Consultado acerca de si recibió ese dinero, algo que figura en una causa en la Justicia de Estados Unidos, el candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza eludió la respuesta, y dijo que puede "justificar" todo su dinero.

Espert habló en A24, donde se le preguntó en más de una oportunidad si recibió 200.000 dólares de Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa que tramita en la Justicia de Estados Unidos donde se lo vincula con el narcotráfico.

"Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero por favor, ¿de qué estamos hablando?", empezó Espert. "De esto yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña", añadió, y subrayó que el dirigente social "fue a la Justicia con esto, vamos a ir a la Justicia con esto".

"¿Le repito, usted ese dinero lo cobró o no?", fue la repregunta. Y la respuesta de Espert fue cada vez más gelatinosa: "Te repito, no me voy a mover de ahí... Qué es ese papel trucho de una contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos... No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña sea este, porque estamos hablando en campaña de campaña sucia, y no voy dejar que en una campaña con el kirchnerismo el tema sea otro que la villa miseria en la que han transformado la Argentina...". (DIB)