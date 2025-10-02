José Luis Espert evitó responder si recibió US$200.000 y Javier Milei respaldo su candidatura

El diputado José Luis Espert evitó responder si recibió 200.000 dólares de Antonio "Fred" Machado, un empresario supuestamente relacionado con el narcotráfico , al tiempo que el presidente Javier Milei volvió a respaldar su candidatura en las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Consultado acerca de si recibió ese dinero, algo que figura en una causa en la Justicia de Estados Unidos, el candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza eludió la respuesta, y dijo que puede "justificar" todo su dinero.

Espert habló en A24, donde se le preguntó en más de una oportunidad si recibió 200.000 dólares de Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa que tramita en la Justicia de Estados Unidos donde se lo vincula con el narcotráfico .

"Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero por favor , ¿de qué estamos hablando? ", empezó Espert. "De esto yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña ", añadió, y subrayó que el dirigente social "fue a la Justicia con esto, vamos a ir a la Justicia con esto".

"¿Le repito, usted ese dinero lo cobró o no?", fue la repregunta. Y la respuesta de Espert fue cada vez más gelatinosa: "Te repito, no me voy a mover de ahí... Qué es ese papel trucho de una contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos... No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña sea este, porque estamos hablando en campaña de campaña sucia, y no voy dejar que en una campaña con el kirchnerismo el tema sea otro que la villa miseria en la que han transformado la Argentina...".

Por otra parte, Espert dijo que no se bajará de su candidatura a diputado. "De ninguna manera, estoy más fuerte que nunca", sostuvo el economista cuando se le consultó si estaba dispuesto a dar un paso al costado y renunciar a su candidatura tras las acusaciones.

"Todo el dinero que tengo lo puedo justificar, todo. Tengo 64 años, de 64 tengo 40 solo en la actividad privada, y en los últimos cuatro le agregué a la actividad privada, sacando tiempo mío, la actividad pública para tener un país diferente", explicó sobre su patrimonio y las dudas que cayeron sobre éste.

Qué dijo Javier Milei

Horas más tarde y en siontonía con lo que había dicho Manuel Adorni, Milei volvió a defender Espert en medio de las acusaciones, dijo que no le pidió aclaraciones, negó haber pensado en desplazarlo como candidato de LLA en la provincia y adjudicó el escándalo a una supuesta "operación y chimentos de peluquería" por parte del kirchnerismo .

"No voy a dejar que psicópatas me marquen la agenda y digan quién me tiene que acompañar", enfatizó en una entrevista amigable en radio Mitre.

"No vamos a permitir que nos quieran imponer a quién echar por una operación, por chimentos de peluquería”, dijo el mandatario. Además, reconoció que "no necesito ninguna aclaración de Espert" ni "pensé en correrlo" de su candidatura. Atribuyó el escándalo a "un refrito del año 2019: fue candidato y elegido en 2021, en 2023 formó parte del armado de Larreta. Tengo claro que es una operación". (DIB)