Patricia Bullrich le pidió a José Luis Espert "aclarar la situación ya" sobre los supuestos vínculos narco

En medio de la fuerte polémica por los supuestos vínculos entre un capo narco y José Luis Espert , ahora la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , le pidió este miércoles al diputado y candidato de La Libertad Avanza que aclare la situación “ya” sobre la denuncia judicial en su contra.

Elecciones: BUP, multas por no votar y qué pasa si me eligen autoridad de mesa

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: "Hace más de un año no hablamos"

"Nosotros que combatimos el narco con todo no podemos aceptar conductas de personas aliadas al narco", afirmó Bullrich tras la denuncia de Juan Grabois contra Espert por recibir 200 mil dólares parte de Federico “Fred” Machado , detenido en el país y con un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos donde se lo investiga por fraude y narcotráfico .

"Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Hay que aclararla ya", dijo la ministra de forma contundente a Radio La Red. "Hace falta una explicación, es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presento, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla", agregó.

Cabe recordar que la causa penal se inició en 2021 por los aportes que dos años antes había recibido para su campaña presidencial y que lleva en los tribunales de Comodoro Py el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Ahora, se sumó la presentación de Grabois por presunto lavado de dinero por los 200 mil dólares que recibió en febrero de 2020 de parte de “Fred” Machado. Esa denuncia quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro Lino Mirabelli.

"Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco", cerró Bullrich, despegándose de la estrategia de otros libertarios que hablaron de una “campaña sucia” por parte del kirchnerismo.

Qué dijo Javier Milei y el propio Espert

El presidente Javier Milei defendió el martes públicamente a Espert, dijo que se trata de una operación política y lanzó: "Son chimentos de peluquería".

"Son chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar", desestimó el mandatario en diálogo con el canal A24. Pero ante la intervención del periodista Antonio Laje que le recordó que hay una denuncia en Estados Unidos, Milei dijo que entonces avance la Justicia. "Lo que sorprende es que aparece justo ahora en este contexto, son cosas raras. Fueron por eso en 2019, en 2021... te meten este ruido de vuelta en período electoral", añadió.

El diputado oriundo de Pergamino, en tanto, también buscó una defensa en sintonía hablando de campaña sucia, aunque no respondió en su visita a Olavarría si recibió esos 200 mil dólares.

“Ya nos vamos a ver en Tribunales, ya nos vamos a presentar en la justicia a contestar en tribunales. Es una absoluta infamia de una persona que es impresentable”, dijo. “No hay nada, es campaña sucia del kirchnerismo", insistió.

Sin embargo, el Diario AR publicó una nota titulada "Espert figura como receptor de US$ en un registro de “Fred” Machado, el argentino acusado en EE.UU. de narcotráfico y fraude". En la misma línea, Perfil informó: "Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso".

Ambos artículos periodísticos detallan que en febrero de 2020, Espert recibió "un giro de 200.000 dólares", de acuerdo con la denuncia penal que presentará el abogado y candidato del peronismo, Juan Grabois. (DIB)