Milei refuerza su alianza con Israel en medio del conflicto en Medio Oriente

El presidente Javier Milei partió este sábado rumbo a Israel en lo que constituye su tercera visita oficial al país desde que asumió. La gira, que se extenderá hasta el miércoles, combina actividades diplomáticas, religiosas y simbólicas, en un escenario internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y el conflicto con Irán.

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El mandatario despegó a las 11 a bordo del avión presidencial ARG01 junto a una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques. La llegada a Israel está prevista para el domingo por la mañana, donde iniciará una agenda intensa que incluirá encuentros con las principales autoridades del gobierno israelí.

Como en visitas anteriores, Milei comenzará su actividad con una recorrida por el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. Más tarde, mantendrá su primer encuentro político de relevancia con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien podría anunciar acuerdos bilaterales y avances en materia de conectividad aérea, entre ellos el posible vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al hacia la Argentina.

Milei en la ceremonia del Dïa de la Independencia

La jornada del domingo concluirá con la participación del Presidente en la pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel, que se realiza en el Monte Herzl.

Según trascendió, Milei será el primer mandatario extranjero en encender una antorcha en este evento, un gesto que la prensa local calificó como histórico y que refleja el nivel de cercanía política entre ambos gobiernos.

El lunes continuará la agenda con la entrega de un Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde el jefe de Estado también brindará un discurso. Luego, será recibido por el presidente israelí, Isaac Herzog, quien además le otorgará la Medalla Presidencial de Honor en reconocimiento a su posicionamiento internacional. Ese mismo día, Milei visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá otra distinción académica.

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Más reuniones

El tramo final del viaje incluirá reuniones con líderes religiosos, una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro y su asistencia a la ceremonia central por el 78° aniversario de la independencia israelí. El regreso a Buenos Aires está previsto para el miércoles por la mañana.

En paralelo a la gira, Milei reforzó su alineamiento ideológico con Israel en una entrevista concedida a un medio local. Allí aseguró que defiende “la causa de Israel y del pueblo judío porque es una causa justa” y sostuvo que el conflicto en la región no admite posiciones intermedias.

En una entrevista con el Canal 14 de Israel, Milei sostuvo: “Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”.

En ese sentido, el Presidente agregó: “No se puede negociar con quienes buscan el exterminio”, afirmó, al tiempo que elogió el liderazgo de Netanyahu y del exmandatario estadounidense Donald Trump.

Afirmó además que el régimen iraní es "enemigo de Argentina" luego de los dos atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA terroristas que sufrió el país durante la década de los noventa, que dejaron centenares de víctimas. “Estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país. Y además, el peligro que representaba Irán desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y además lo financiaba”.

La gira también abre la puerta a posibles definiciones estratégicas, como el eventual traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, una medida aún en evaluación pero que implicaría un fuerte posicionamiento geopolítico.

Fuente: Agencia DIB