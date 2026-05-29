Milei anunció una inversión de US$ 8.000 millones de farmacéuticas extranjeras en medio del ruido con los laboratorios locales

El presidente Javier Milei se reunió hoy con representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) , quienes le presentaron una iniciativa para invertir 8.000 millones de dólares en el país, con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación clínica en el marco del RIGI.

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La reunión con la CAEME se produjo en un contexo marcado por la tensión del gobierno con la industria farmacéutica local, por la firma del Tratado de Cooperación en materias de Patentes (PTC) que firmó en febrero pasado Milei con su par norteamericano Donald Trump, como parte del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones.

Tras la rúbrica del acuerdo comercial con Estados Unidos, Washington sacó a la Argentina de la “lista negra” de países que no respetan la propiedad intelectual después de 25 años. Pero los laboratorios argentinos argumentan que el PTC perjudica la producción local de medicamentos genéricos, encarece los remedios en el mercado interno y cede soberanía en las políticas de salud pública . Esas objeciones obligaron al Ejecutivo a postergar el tratamiento de la iniciativa en el Congreso, que debe aprobar el acuerdo para que tenga vigencia.

Por eso el encuentro de hoy implicó con las empresas norteamericanas significó una señal política de distensión. En paralelo, el Presidente recibió a una importante delegación de legisladores norteamericanos en su despacho, al que llegaron acompañados por el empebajador Peter Lamelas.

Del encuentro con el Presidente participaron el ministro de Salud, Mario Lugones y representantes de Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, Francisco García; GSK, MSD, Sanofi y Pfizer.

El anuncio

El encuentro con los laboratorios extranejros giró en torno al anticipo de una inversión por 8.000 millones de dólares, según precisó la Casa Rosada en un comunicado. “La inversión permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas en distintas jurisdicciones del país”, se indicó.

CAEME, por su parte informó que “busca potenciar aún más a esta actividad que hoy ya representa cerca del 50% de la inversión privada total en el sector empresario argentino, generando un mayor ingreso genuino de divisas al país”. Y que, de cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales, 9,5 corresponden a Investigación y Desarrollo clínico. “Los asociados CAEMe aportan el 95% del total de esta inversión. Actualmente, hay más de 50.000 pacientes que participan en 1.000 estudios clínicos. Solo en 2025, se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más respecto del año anterior”, mencionaron.

Agregaron que “también cada año se generan más de 4.000 nuevos contratos en centros de investigación clínica. Esto refleja el dinamismo del sector y las oportunidades que se abren para que la innovación en salud se convierta en uno de los grandes motores estratégicos del desarrollo argentino, integrando ciencia, tecnología, innovación y economía del conocimiento”.

El encuentro en la Casa Rosada participó también el ministro de Salud, Mario Lugones, cuyo rol en el anuncio de la inversión fue destacado por el comunicado del gobierno.

Fuente: Agencia DIB.