El gobierno envía al Congreso una nueva ley de sociedades y Sturzenegger explicó cómo será

El Gobierno nacional enviará al Congreso en las próximas horas un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, según adelantó este viernes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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Entre otras modificaciones, permitirá la creación de "sociedades automatizadas" que operen con inteligencia artificial y sin empleados ; y que las sociedades puedan dirimir conflictos internos en la justicia extranjera.

La iniciativa, cuyo texto aún no fue difundido oficialmente, apunta a reemplazar el actual esquema societario por uno “basado en la autonomía, la libertad y la desregulación ”, de acuerdo con lo expresado por el funcionario en un posteo en la red social X.

Sturzenegger sostuvo que la propuesta impulsada por el presidente Javier Milei busca dejar atrás “un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado”.

Según explicó, uno de los ejes centrales será que “las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, lo que implicaría una menor intervención estatal en la organización interna de las sociedades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2060416136936653257&partner=&hide_thread=false LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 29, 2026

El ministro también aseguró que el proyecto eliminará “trabas burocráticas” en los registros públicos y permitirá que el objeto social de las empresas sea “amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades”. Incluso, afirmó que, si el estatuto no fija un objeto determinado, “se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita”.

Entre los cambios mencionados por Sturzenegger aparece además la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o a normas de comercio internacional, además de incorporar cláusulas arbitrales para resolver controversias fuera de la Justicia ordinaria. El funcionario comparó este esquema con el de Dubai y afirmó que “lo mismo ocurrirá ahora en Argentina”.

Otro de los capítulos destacados por el ministro es el de la digitalización plena de las sociedades. Según detalló, la iniciativa habilitará domicilio electrónico, libros digitales, asambleas a distancia y constitución de empresas mediante firma digital o electrónica. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, afirmó.

Sturzenegger también señaló que la reforma incluirá nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital y la inteligencia artificial. Entre ellas mencionó la “Sociedad Automatizada”, operada mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas con participaciones tokenizadas y registros en blockchain. Ambas, aseguró, tendrían “personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”.

El ministro vinculó estos cambios con la intención de atraer inversiones internacionales. Como ejemplo, citó el caso de Irlanda y dijo que la intención oficial es convertir a la Argentina en un polo de radicación para empresas de inteligencia artificial.

Además, adelantó que el proyecto incorporará instrumentos de inversión convertibles, facilitará reorganizaciones empresarias y permitirá renovar automáticamente la duración de las sociedades. “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo”, resumió el funcionario.

Fuente: Agencia DIB.