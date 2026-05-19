ADEPA repudia las agresiones verbales del presidente Milei contra periodistas

Débora Plager, una de las periodistas apoyadas por ADEPA. Captura de video

La semana última, durante largas entrevistas que brindó en dos canales de streaming, el presidente Javier Milei disparó una serie de insultos contra periodistas, entre ellos, Débora Plager (La Nación y Radio Rivadavia) y Marcelo Bonelli (Clarín y Radio Mitre) que motivaron el repudio de ADEPA.

El comunicado oficial ante las agresiones "En los últimos días se registraron ataques directos contra la periodista Débora Plager, a quien se acusó de ser «cómplice de asesinato» por su postura sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y contra Marcelo Bonelli, a quien se le atribuyó públicamente una información que nunca publicó. A esto se suma una nueva publicación en X que califica al periodismo en términos soeces, en el marco del caso Espert.

ADEPA reitera que la crítica y la réplica son parte del debate democrático. El insulto y la estigmatización personal, especialmente cuando provienen de la máxima autoridad del Estado, generan un clima de hostilidad e intimidación que afecta el libre ejercicio del periodismo y, con él, el derecho a la información de toda la ciudadanía".

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