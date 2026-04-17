viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 12:35

Milei en Israel: reuniones con Netanyahu, rabinos y visita al Muro de los Lamentos

La delegación parte este sábado para los actos del aniversario de la Independencia israelí. También viajan Karina Milei, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

Por Agencia DIB
El presidente Milei volverá a encontrarse con el primer ministro Netanyahu.

El presidente Milei volverá a encontrarse con el primer ministro Netanyahu.

NA

El presidente Javier Milei viaja este sábado a Israel, en la tercera visita a ese país desde que es mandatario argentino. Claro que esta vez lo hace en un contexto internacional distinto debido a la guerra que afecta a la región.

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La comitiva y la agenda en Israel

La delegación está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

La comitiva llegará a destino a las 9.30 (hora local) del domingo. Una hora más tarde, y como primera actividad, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, como lo hizo en las dos ocasiones anteriores.

Antes del encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, estimado para las 17.30, el ministro Quirno se reunirá con su par israelí Gideon Sa'ar.

A las 17.30, el mandatario protagonizará un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.

Por la noche Milei participará de la pregrabación de la ceremonia del 78.º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Se trata de una invitación de Netanyahu, quien convocó además al republicano Donald Trump.

Los discursos de Javier Milei

El lunes por la mañana, nuestro presidente será condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan en una ceremonia donde está previsto que exponga.

Durante la jornada también se reunirá además con su par de Israel, Isaac Herzog, a las 15.30, y poco más tarde, visitará la Yeshivá Hebron donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

Ese, su último día de gira, Milei se reunirá con rabinos y visitará la Iglesia del Santo Sepulcro, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Al cierre de la jornada, asistirá a la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel para emprender el regreso a las 23:30 y llegar a media mañana del miércoles a Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

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