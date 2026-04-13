lunes 13 de abril de 2026
13 de abril de 2026 - 08:34

La semana de Milei: expondrá ante empresarios de AmCham antes de viajar a Israel

El martes, el presidente Milei cierra el evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y el viernes vuela hacia Israel, en su tercera visita oficial.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei será el principal orador en AmCham

El presidente Javier Milei será el principal orador en AmCham

El presidente Javier Milei comienza una semana en la que su agenda se caracteriza por un doble enfoque internacional y la captación de inversores. El martes 14 hablará en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y el viernes 19 viajará por tercera vez a Israel en su rol presidencial.

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En la AmCham, Milei se reunirá con autoridades empresariales para dialogar sobre la actualidad del país e intercambiará perspectivas sobre cómo avanzar hacia "una Argentina federal”, según anticiparon en la Cámara.

La exposición será en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), junto a la Facultad de Derecho porteña. De acuerdo a información de NA, en su discurso Milei defenderá su visión económica y de competitividad sobre el rumbo que persigue su programa de desregulación, que lleva adelante junto al ministro Federico Sturzenegger.

La agenda presidencial tiene un nuevo viaje internacional previsto. El viernes 19, Javier Milei hará su tercera visita oficial a Israel para participar en los actos por el 78° Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) y cumplir con el rol simbólico de encender una de las antorchas en la ceremonia del Monte Herzl. Su regreso está previsto para el miércoles 22.

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