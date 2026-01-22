Milei firmó en Davos el Consejo de la Paz, impulsado por Trump para la Franja de Gaza

En el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos , en Suiza , el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia de formalización del Consejo de la Paz , una iniciativa impulsada por el presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , con el objetivo de promover una “paz duradera” en zonas afectadas por conflictos armados, en particular en la Franja de Gaza .

Así, el mandatario argentino estampó su firma en el acta fundacional del organismo, que busca avanzar en la estabilización del enclave palestino tras el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas . Milei estuvo acompañado por una comitiva integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo ; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno ; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Tras la firma del tratado, Milei tenía previsto conceder una serie de entrevistas a medios internacionales, como la agencia Bloomberg y The Economist. El Presidente tiene previsto emprender el regreso a nuestro país a las 18 horas de Suiza (14 de Argentina).

El Consejo de la Paz, cuya denominación oficial es Board of Peace , fue presentado por Trump durante el Foro Económico Mundial como una iniciativa por fuera de las estructuras multilaterales tradicionales, destinada a “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos” . Entre los miembros fundadores del comité ejecutivo figuran el secretario de Estado Marco Rubio , Jared Kushner , el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair .

La creación del organismo forma parte de un plan de 20 puntos promovido por Trump para poner fin a la guerra en Gaza, con énfasis en la reconstrucción y la administración civil del territorio. Según el estatuto fundacional, el consejo supervisará un comité tecnocrático palestino encargado de la gobernanza transitoria del enclave y coordinará el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), destinada a sostener el alto el fuego y desarmar a los grupos insurgentes.

Trump, el “gran mediador”

Durante su discurso en Davos, Trump defendió su rol como mediador internacional y aseguró haber contribuido al fin de múltiples conflictos armados durante su gestión. “Como presidente, puse fin a ocho guerras en nueve meses”, afirmó, al enumerar enfrentamientos en regiones como los Balcanes, África y Asia meridional, y al destacar su intervención en la escalada entre India y Pakistán.

El liderazgo del nuevo organismo recae en el propio Trump, quien cuenta con poder de veto sobre las decisiones y la agenda del consejo. La membresía está abierta a todos los países de forma gratuita durante los primeros tres años, aunque se habilitó la posibilidad de acceder a un “asiento permanente” mediante un aporte de 1.000 millones de dólares.

Trump también adelantó que el Consejo de la Paz abordará otros escenarios de tensión internacional, como la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán, además de operaciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo y el fortalecimiento del gasto en defensa de los países de la OTAN.

