Pese a la promesa oficial, docentes universitarios pararán otra semana

Los docentes y profesores de las universidades nacionales anunciaron un paro desde el martes 16 y al sábado 20 de junio, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y pese a que trascendió que el Gobierno prometió una suba salarial en torno al 24%.

Tras el feriado por Miguel de Güemes del lunes 15, la medida de fuerza de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica , las dos principales federaciones gremiales del sector, se extenderá hasta el sábado 20 en casas de estudios de todo el país.

Por lo tanto, en muchas facultades, cursos de nivel superior y escuelas dependientes de las casas de altos estudios prácticamente no habrá clases en esos días . La protesta se suma ya a cuatro semanas de paro , lo que en algunos casos pone al límite los contenidos del primer cuatrimestre.

La medida de fuerza es acompañada por todas las agrupaciones que están bajo su ala, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata) , ADIUNQ (Quilmes) , ADUM (Mar del Plata) , ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires) , entre otras.

Y afectará, además, a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa) y de Entre Ríos (UNER).

Las negociaciones con el Gobierno de Javier Milei

El llamado a la huelga coincide en medio de las negociaciones entre las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno para que se incrementen los recursos de las casas de estudios y haya una actualización salarial.

“Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del gobierno nacional a través del CIN, el plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso", advirtió Conadu en un comunicado, tras realizar un plenario de secretarios generales de los sindicatos de base.

Según se dejó trascender, los rectores del CIN se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno acercó una propuesta de incremento salarial cercana al 24% para este año, entre otros puntos que actualizan las partidas del sistema universitario.

Los gremios universitarios vienen desde principio de año profundizando su plan de lucha, lo que complica el desarrollo normal de los contenidos en muchas materias de las diversas carreras. Es que el paro de la próxima semana se suma a otros similares que llevaron a que se pierdan más de 20 días.

Fuente: Agencia DIB