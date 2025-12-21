Milei descartó vetar el Presupuesto y prometió sostener el déficit cero

El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pese a los cambios introducidos por la oposición en la Cámara de Diputados , y ratificó que el Gobierno hará cumplir la regla de déficit cero mediante una readecuación de partidas, sin crear nuevos impuestos. Las definiciones fueron realizadas durante una extensa entrevista televisiva, en la que el mandatario abordó además temas económicos, políticos y de política exterior.

“En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, sostuvo Milei en declaraciones a LN+, y detalló el derrotero parlamentario del proyecto. “Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el Presupuesto. La primera fue lograr el quórum, la segunda que se vote por capítulos, y luego se aprobaron 11 de los 12 capítulos propuestos”, enumeró. Según explicó, el texto aprobado “está construido en la base del déficit cero”.

Consultado sobre si aceptará la ley tal como salió de Diputados, pese a que se excluyeron artículos clave como la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, el Presidente fue categórico: “Exactamente”.

En ese marco, aclaró que el Ejecutivo avanzará con correcciones internas. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”, enfatizó.

De esta manera, Milei descartó un eventual veto al Presupuesto, versión que había comenzado a circular en la Casa Rosada tras la eliminación del Capítulo XI, considerado central por el oficialismo para garantizar el equilibrio fiscal. El proyecto será debatido en el Senado el próximo viernes 26 de diciembre, donde podría convertirse en ley.

Caso $Libra

Durante la entrevista, el Presidente también se refirió al caso de la criptomoneda $Libra y negó que se haya tratado de una estafa. “En Estados Unidos liberaron todos los bienes de Hayden Davis. O sea, no hubo estafa”, afirmó. Según explicó, se trató de un mercado de riesgo en el que los inversores ingresaron de manera voluntaria. Sin embargo, reconoció que se arrepintió de haber impulsado públicamente la iniciativa.

En otro tramo, Milei defendió al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quien enfrenta una causa judicial por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas vinculadas a bienes no declarados en Estados Unidos. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, sostuvo. Y relativizó las denuncias en su contra: “Causas abiertas puede tener cualquiera en política; el problema es si hay condena”.

Críticas a Nicolás Maduro

El jefe de Estado también lanzó duras críticas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó como “un narco terrorista dictador que infecta a toda América Latina”.

“Ojalá caiga y se sepa todo lo que hizo”, expresó. En contraste, destacó su buena relación con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, y evitó opinar sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre el colombiano Gustavo Petro, afirmó que es “comunista y con cosas bastante oscuras en su pasado”.

En materia económica, Milei volvió a defender los resultados de su gestión. Aseguró que la pobreza pasó del 57% al 27% y consideró que se trata de “un logro espectacular”. También desestimó las críticas por la caída del consumo y sostuvo que, en términos agregados, se registran “máximos históricos” en los últimos ocho años.

Inflación: comenzará con cero

Respecto de la inflación, reiteró que a mediados de 2026 el índice mensual comenzará “con cero”. Reconoció que el último dato de noviembre mostró una suba del 2,5%, pero lo atribuyó a la incertidumbre política previa a las elecciones. “Pese a una corrida equivalente a 41 mil millones de dólares, el programa se sostuvo”, argumentó, y destacó la baja del riesgo país.

El Presidente confirmó además que el Gobierno afrontará sin inconvenientes el vencimiento de deuda del 9 de enero, por más de 4.300 millones de dólares. “Vamos a pagar, estamos tranquilos. Tenemos gran parte del cash y ofertas de REPO por 7 mil millones de dólares”, aseguró.

Por último, Milei se refirió a la salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y le deseó una pronta recuperación, al tiempo que evitó involucrarse en la situación de la Asociación del Fútbol Argentino. “No me meto en cómo se organiza la AFA, es un tema de la Justicia”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB