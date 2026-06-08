lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 08:44

Milei e Israel: una agenda presidencial con nuevos gestos de acercamiento

El lunes, el presidente Milei encabeza el homenaje al Rebe de Lubavitch en el Palacio Libertad. Al día siguiente recibe a un militar israelí que estuvo dos años rehén en la Franja de Gaza.

Por Agencia DIB
El presidente Milei en la tumba del Rebe de Lubavitch.

El presidente Milei en la tumba del Rebe de Lubavitch.

El Rebe de Lubavitch.

El Rebe de Lubavitch.

En medio de la reactivación del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente Javier Milei encabeza a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires.

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La actividad presidencial comienza formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad (exCCK), donde el mandatario liderará el "Tributo al Rebe de Lubavitch", en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson.

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El Rebe de Lubavitch.

El Rebe de Lubavitch.

Milei, quien mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia, será uno de los oradores principales del encuentro, informó NA. En el mismo acto expondrá Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza.

La delegación de los Juegos Macabeos a Israel

El martes, la agenda continúa en la Casa Rosada. A las 10, el Presidente recibe en audiencia privada a Ohana, en una fuerte señal de respaldo a la posición de Israel. A las 12, el jefe de Estado se reunirá con las delegaciones argentinas que viajarán a los próximos Juegos Macabeos, el tradicional evento multideportivo internacional que reúne cada cuatro años a la comunidad judía en territorio israelí.

Fuente: Agencia DIB

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