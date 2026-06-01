Patricia Bullrich se despegó de Milei y no votará el retiro del pliego de la jueza Michelli

Patricia Bullrich se despegó del Gobierno y aseguró que no votará para retirar el pliego de una jueza.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tomó distancia de una decisión impulsada por la Casa Rosada y anunció que votará en contra del retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

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La senadora comunicó su postura a través de un mensaje publicado en la red social X, donde explicó que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del Gobierno nacional de retirar la nominación.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar…

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal ”, escribió Bullrich. Si bien reconoció que el jefe de Estado tiene la facultad constitucional de proponer y retirar candidatos para la Justicia, sostuvo que expresar sus convicciones también forma parte de su responsabilidad política.

Cómo surgió la polémica

La controversia se originó luego de que el Gobierno resolviera quitarle el respaldo a Michelli, quien había superado las instancias de selección y la audiencia pública correspondiente en el Senado. La decisión se produjo tras conocerse que la abogada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los principales investigadores del caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei.

Pese a marcar diferencias, Bullrich buscó evitar una confrontación directa con la Casa Rosada. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente”, afirmó. Además, consideró que una discrepancia puntual no afecta el rumbo del Gobierno y que el debate interno fortalece al espacio.

La sesión en la que se tratará el retiro del pliego está prevista para el próximo 4 de junio. Allí también se debatirán otros proyectos impulsados por el oficialismo, por lo que la votación sobre Michelli se transformó en un nuevo foco de atención política.

Preocupación

La postura de Bullrich recibió respaldo indirecto de sectores vinculados al ámbito jurídico. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la decisión del Poder Ejecutivo y recordó que la candidatura había cumplido satisfactoriamente todas las etapas previstas en el proceso de selección de magistrados.

“Michelli aprobó cada una de las instancias correspondientes”, señalaron desde la entidad, que cuestionó la decisión de retirar un pliego ya avanzado en el trámite parlamentario.

La situación también expuso una nueva diferencia entre Bullrich y el sector más cercano a Karina Milei. En los últimos meses, la exministra de Seguridad protagonizó distintos desacuerdos con dirigentes de la mesa chica presidencial, entre ellos el vocero Manuel Adorni, en debates vinculados con cuestiones de transparencia y funcionamiento interno del Gobierno.

Aunque la senadora ratificó su alineamiento con la administración libertaria y aseguró que su “compromiso con este proyecto es total”, dejó en claro que no acompañará una medida que considera contraria a sus principios.

Fuente: Agencia DIB