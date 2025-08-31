Milei cierra campaña en Moreno, viaja a EEUU y regresa para las elecciones bonaerenses

El presidente Javier Milei partirá el jueves hacia Estados Unidos, un día después de cerrar la campaña bonaerense en Moreno , cabecera de playa de La Libertad Avanza (LLA) en el conurbano desde las elecciones de 2023. Cumplirá una agenda corta en Los Ángeles y Las Vegas y regresará el sábado para seguir el domingo 7 de septiembre las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires , el distrito que concentra casi el 40% del padrón nacional y que puede marcar el pulso político de su gobierno.

En Los Ángeles, Milei asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por Michael Milken. No figura una exposición pública; sí reuniones privadas con empresarios. El viernes volará a Las Vegas para entrevistas con directivos de cadenas hoteleras. Concluirá esa agenda y tomará el vuelo de regreso para llegar a Buenos Aires antes de la votación .

Septiembre incluye más movimientos. Tras las elecciones bonaerenses, el Presidente viajará por quinta vez a España . Participará en el festival Europa Viva junto al titular de Vox, Santiago Abascal , en el Palacio de Vistalegre, con presencia esperada de líderes europeos como Viktor Orban, Giorgia Meloni y Marine Le Pen. Luego tiene previsto ir a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, con otras actividades en evaluación, entre ellas una eventual bilateral con Benjamin Netanyahu. El mandatario acumuló tres meses sin salidas al exterior y retoma los viajes con este calendario .

Los encuestadores anticipan un escenario difícil para La Libertad Avanza en la provincia . A una semana de la elección, varias consultoras admiten problemas para afinar números, pero la mayoría ubica al oficialismo por detrás del PJ y proyecta una definición pareja. En el propio Gobierno reconocen una desventaja de entre cinco y ocho puntos , mientras que en la oposición señalan que podría tratarse de una maniobra para administrar expectativas . El caso Spagnuolo desarmó certezas en el oficialismo y sumó incertidumbre.

La disputa también se libra en el relato. Milei pasó de pronosticar que LLA iba a "arrasar" en la provincia a advertir sobre un eventual "fraude". El PJ busca exhibir una victoria en las urnas y presentarla como "un freno" a la gestión. En paralelo, el Gobierno planea resaltar un eventual predominio en varias de las ocho secciones y un incremento de bancas, aun si no gana el conteo global. Colaboradores del Presidente y aliados de LLA admiten que una derrota por más de cinco puntos configuraría un escenario complejo.

El factor participación asoma decisivo. En las últimas cuatro legislativas bonaerenses (2009, 2013, 2017 y 2021), la asistencia promedió el 76%, con un piso del 70% en 2021 por la pandemia. Un ausentismo alto podría alterar la competencia y tensar la lectura nacional del resultado.

Con sondeos que muestran márgenes finos y consultoras que advierten límites de medición, el oficialismo y el peronismo apuran su cierre en la calle. Milei ordenó un viaje exprés a EEUU y el retorno antes de la votación. El domingo 7 de septiembre, además de un escrutinio, se definirá una batalla de interpretaciones sobre el mapa político bonaerense.