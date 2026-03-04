Axel Kicillof inauguró el edificio educativo 300 con críticas a la política de Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillo f , encabezó este miércoles el acto de inauguración del edificio educativo número 300 construido desde el inicio de la gestión, y aprovechó para lanzar críticas a Javier Milei por la “destrucción del Estado” y “privatización de derechos esenciales”.

Los cuestionamientos de Kicillof fueron en el marco de la puesta en funcionamiento de tres nuevas instituciones que conforman el Polo Educativo de la localidad de El Pato, en Berazategui . En lo que era un terreno baldío, ahora hay tres escuelas, laboratorios y playones deportivos donde interactuarán unos 1300 alumnos.

“No podíamos quedarnos a esperar que lo resolviera la mano invisible del mercado: hace falta inversión pública para garantizar la educación, la salud y la dignidad de nuestro pueblo”, lanzó el mandatario en clara referencia a la gestión libertaria.

“Mientras el Gobierno nacional promueve la destrucción del Estado y la privatización absoluta de derechos esenciales, nosotros estamos orgullosos de seguir avanzando con una mirada diferente, que incluye y contiene a nuestro pueblo”, dijo. Y explicó: “A pesar de que paralizaron las obras de 80 escuelas en la provincia, hemos logrado superar las dificultades e inaugurar hoy el edificio escolar número 300 de nuestra gestión”, explicó.

A partir de una inversión de $14.449 millones, la obra incluyó la construcción del Jardín de Infantes N°953, la Escuela Primaria Nº58 y la Escuela Secundaria N°58, lo que genera un total de 1.380 nuevas vacantes para estudiantes del distrito.

El gobernador estuvo en la presentación junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios; el intendente local, Carlos Balor; y la directora del Jardín de Infantes N°953, Florencia Bernarducci.

polo educativo Berazategui El Polo Educativo de Berazategui.

En este contexto, Terigi señaló que “este Polo Educativo implica una transformación muy importante para el barrio, algo que realmente les va a cambiar la vida a las familias: aquí las chicas y los chicos van a entrar desde pequeños y no los vamos a soltar hasta que terminen toda la educación obligatoria”.

Asimismo, los trabajos realizados a partir de un convenio entre OPISU y la Dirección General de Cultura y Educación contemplaron la construcción de un salón de usos múltiples de 200 metros cuadrados, un playón multiuso cubierto y una posta deportiva. Además, se generó un espacio público para el barrio Once, donde se construyó una cancha de fútbol 7, juegos infantiles y huerta comunitaria.

En tanto, Balor subrayó que “el polo educativo que inauguramos no es solo un conjunto de edificios, es una apuesta al futuro, a la igualdad y a las nuevas oportunidades para todos los chicos y chicas de El Pato”. Y Bernarducci cerró: “Este nuevo espacio inclusivo va a brindar igualdad de oportunidades a todos los chicos y chicas del barrio”.

Fuente: Agencia DIB