miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 11:30

Juan Bautista Mahiques llega a Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

Lo comunicó el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Lo hizo luego de reunirse con el saliente ministro.

Por Agencia DIB
Juan Bautista Mahiques.

Juan Bautista Mahiques.

El hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien hace meses estaba intentando renunciar por el desgaste que le producía la gestión.

Javier Alonso con dirigentes en Santa Fe. 

Kicillof construye su armado nacional y suma nuevos apoyos en Santa Fe
Mariano Cüneo Libarona se reuniría hoy con el presidente Javier Milei.

Cúneo Libarona confirma su anunciada salida del Gobierno

La noticia se conoció a través de un posteo del propio presidente, Javier Milei, que puso una foto suya con su hermana Karina, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Cúneo Libarona.

En un mismo movimiento, también se decidió que el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, asuma como secretario de Justicia en reemplazo de Sebastián Amerio, quien tenía las riendas hacia el interior de la cartera ministerial y respondía a Santiago Caputo.

Desde hace tiempo, Karina Milei quería tener en el sillón de Justicia a alguien de su confianza, para que el consultor no tuviera el 100% del manejo de ese decisivo ministerio. Por eso “se estiró” el tiempo que Cúneo Libarona permaneció en su puesto, aunque desde antes de las elecciones del año pasado se sabía que iba a dar un paso al costado.

Quién es Juan Bautista Mahiques

De la denominada “familia judicial”, Mahiques fue número dos del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici. También ocupó cargos de alto perfil en la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde finales de 2019, ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que es el jefe de los fiscales porteños. También es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

En este contexto, Mahiques se creó una nueva cuenta en X y anunció los ejes que tendrá su gestión judicial. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, tuiteó como carta de presentación el nuevo responsable de la cartera ministerial.

Y agregó: “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

En su tuit, Mahiques agradeció al Presidente, al ministro saliente y, en particular, a Karina Milei por su “apoyo permanente” y “por la dedicación con la que condurce y fortalece al equipo político del Gobierno”. La gestualidad no es menor. “Juan Bautista va a ser sus ojos y su cuerpo en toda la Justicia. De ahora en más responde 100% en ella”, aseguran desde su entorno.

Fuente: Agencia DIB

