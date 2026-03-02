La oposición le reclamó a Kicillof menos pelea con Milei y más gestión

La oposición rechazó hoy el discurso del gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Hubo un énfasis generalizado en la ausencia de referencias a la situación que atraviesa el IOMA , y un reclamo de menor confrontación con Javier Milei y más énfasis en la gestión provincial .

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Maximiliano Abad, uno de los referentes de la UCR bonaerense: “ Gobernar no es reclamar: es hacerse cargo ”, dijo en referencia a las críticas de Kicillof al gobierno de Milei, que atravesaron todo su discurso. “La Provincia no necesita más relatos, necesita resultados concretos”, dijo Abad.

“Encontramos un gobernador como siempre, echándole la culpa al gobierno nacional y no mirando las problemáticas que está tendiendo la provincia . Nos vamos muy vacíos y nos preocupa. No tiene una mirada correcta de los índices que tiene la provincia, de gente que está siendo robado o matado por un celular”, dijo el senador Carlos Curestis, de LLA.

“Mientras los gremialistas aplauden desde los palcos el discurso del gobernador, miles de chicos bonaerenses hoy no pudieron empezar las clases . La Provincia de Kicillof es un mar de contradicciones”, dijo el senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos + UCR Identidad. También cuestionó la marcha de la política sanitaria y de seguridad.

“La Provincia atraviesa dificultades que impactan todos los días en la vida de los vecinos. Los bonaerenses necesitamos soluciones. El gobierno nacional y el gobierno provincial coinciden en el éxito en la lucha contra el narcotráfico, pero en las calles hay cada día más consumo de drogas y sustancias nocivas y especialmente aumenta en los jóvenes. Datos estadísticos que no coinciden con la realidad, señaló por su parte Andrés De Leo, el jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica.

Matías Civale, radical vicepresidente de la Cámara, apuntó que en el discurso, el gobernador evitó referirse específicamente a la situación del IOMA. “Es positivo discutir producción pública de medicamentos, pero los afiliados necesitan soluciones urgentes a problemas que llevan años. La gestión del sistema no puede seguir sin una revisión profunda ”, expresó.

Reclamo por la deuda

Diego Garciarena, presidente de los diputados de UCR + Cambio Federal, también apuntó a la situación de “es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense, y allí todavía no vemos una reforma profunda ni los recursos de los afiliados garantizando las prestaciones”.

En lo que hace a la economía y el reclamo de la quita de los recursos que le corresponden a la Provincia, Garciarena aseveró “Señor Gobernador: cuente con nosotros para reclamar lo que le adeudan a la Provincia de Buenos Aires y a defender todos los intereses de los bonaerenses. Ahora bien, no nos pida que defendamos a una gestión deficitaria que no escucha, no dialoga, no gestiona y no prioriza los temas que preocupan a nuestros vecinos”.

Fuente: Agencia DIB.