Cúneo Libarona confirma su anunciada salida del Gobierno

El titular de la cartera presentará su renuncia y el Presidente resolverá su reemplazo antes de viajar a Estados Unidos. La sucesión abre una pulseada interna y asoman varios nombres en el que sería el cambio más relevante del Gabinete.

Mariano Cüneo Libarona se reuniría hoy con el presidente Javier Milei.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su cargo y el presidente Javier Milei ya analiza quién ocupará la cartera en el que será el recambio más importante del Gabinete desde el 10 de diciembre de 2023.

Cúneo Libarona, de 65 años y uno de los tres funcionarios que permanecían desde el inicio de la gestión libertaria, prevé reunirse esta mañana con el jefe de Estado para oficializar su dimisión.

Según trascendió, argumentó razones personales: desea retomar su actividad académica y profesional, además de recuperar tiempo familiar. Volvería a la Universidad del Museo Social, donde es decano de la Facultad de Derecho.

Renuncia que se veía venir

En el oficialismo recuerdan que ya había amagado con renunciar antes de las legislativas de octubre pasado, pero en ese momento fue persuadido para continuar tras gestiones de Karina Milei y del propio Presidente. Su continuidad, señalan en la Casa Rosada, también impactaba en el equilibrio interno con el asesor Santiago Caputo, que promovió al actual viceministro, Sebastián Amerio.

Durante su gestión, Cúneo Libarona impulsó la implementación del Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias, promovió el proyecto de ley penal juvenil junto a Patricia Bullrich y avanzó en reformas del Código Penal, la Secretaría de Derechos Humanos y el Inadi. También promovió el cierre de áreas que el Gobierno consideró vinculadas a la militancia política.

Los posibles sucesores

La sucesión, sin embargo, está abierta. Uno de los nombres en danza es el propio Amerio, aunque en reiteradas ocasiones rechazó la posibilidad de asumir el ministerio. También suena el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, cuyo pliego para extender su permanencia como juez fue enviado recientemente al Senado.

En la lista aparecen además el abogado Santiago Viola, cercano a Karina Milei; el juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, con respaldo en sectores del oficialismo; y el fiscal Diego Luciani, quien, según su entorno, no recibió ofrecimientos y planea continuar en el Ministerio Público.

Otro nombre recurrente es el de Guillermo Montenegro, exjuez federal y actual senador bonaerense en uso de licencia como intendente de Mar del Plata, con buen vínculo con Milei.

La decisión final, aseguran en Balcarce 50, se tomará en las próximas horas.

