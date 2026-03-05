jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 14:43

El Gobierno nacional convocó a ATE y UPCN a reabrir la paritaria del sector público

La convocatoria es para este viernes en la sede de la Secretaría de Trabajo. Había un cuarto intermedio desde fin de año.

Por Agencia DIB
Personas caminan frente a la Casa Rosada. (Xinhua/Martín Zabala)
El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que Trabajo dispuso en diciembre del año pasado, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter se sector patronal.

Cabe recordar que en ese momento otorgó un aumento de 2% más una suma fija de $50.000 a los empleados como parte de la negociación sellada en diciembre. Pese a esta suba, los salarios de los estatales cayeron en 2025 unos 14 puntos con respecto a la inflación que relevó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Indec.

ATE se encuentra reclamando una recomposición salarial del orden del 45%, para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, y exige una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

En la Casa Rosada, en cambio, la negociación salarial forma parte de una estrategia más amplia de control del gasto público, una de las banderas centrales del programa económico impulsado por la administración de Javier Milei.

