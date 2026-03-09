Carlos Bianco: entre las reformas electorales, la boleta única y la reelección de intendentes

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , confirmó este lunes que el Ejecutivo posibles reformas al sistema electoral con un sostenimiento de las PASO y reabrir el debate por la reelección indefinida de intendentes , algo que deberá discutir la Legislatura. Además, volvió a marcar la necesidad de conformar un frente amplio opositor al presidente Javier Milei .

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Bianco explicó que la administración bonaerense mantiene conversaciones con la Junta Electoral para revisar aspectos técnicos del régimen electoral, sobre todo después del proceso del año pasado, donde se desdobló el comicio provincial del nacional.

“Son discusiones que tendremos que dar: adelantar o no las elecciones o la implementación de la Boleta Única ”, señaló Bianco, aunque aclaró que la postura del Gobierno de Axel Kicillof es mantener el esquema actual, pese a la presión de La Libertad Avanza para dejar la tradicional boleta de papel.

“ Nosotros trabajamos muy bien con el sistema electoral tradicional ”, sostuvo, y sostuvo que en la provincia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fueron suspendidas solo por un año. “Hoy en día están vigentes”, recordó.

El funcionario también anticipó que en los próximos meses podría volver a debatirse la cuestión de las reelecciones de intendentes, un tema que distintas fuerzas políticas volvieron a plantear. Mientras la oposición se opone, desde el Ejecutivo, con apoyo de la mayoría de los jefes comunales, apuestan a modificar la ley que limita la reelección. “Es algo que hemos planteado y que inclusive varias fuerzas políticas también han vuelto a poner sobre la mesa”, indicó.

Frente contra Javier Milei

Por otra parte, Bianco habló de la propuesta que impulsa un sector del peronismo para conformar un frente amplio opositor al presidente Javier Milei de cara al próximo ciclo electoral.

El ministro señaló que la idea de ampliar el espacio político ya forma parte de las discusiones internas y sostuvo que se trata de “algo que venimos planteando hace tiempo”. En ese sentido, consideró que será necesario “construir una alternativa para 2027 ampliando las fronteras de nuestro espacio”.

Además, analizó la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, y que puso a Axel Kicillof al frente, acompañado por Verónica Magariol. "Se logró hacer una lista de unidad para la presidencia, con el gobernador como presidente y la vicegobernadora como vice", dijo, y completó: "No sé si la unidad es total o parcial, todos hicimos esfuerzos y pusimos voluntad para poder lograr una lista única a nivel provincial".

Fuente: Agencia DIB