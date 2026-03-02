Kicillof dijo que el plan de Milei "es un fracaso" y dejó un mensaje para 2027: "hay una alternativa"

El gobernador Axel Kicillof abrió hoy el período 154 de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso de contenido nacional y fuerte crítica al gobierno de Javier Milei , en especial a su programa económico, al que calificó de “fracaso” y de “verdadero origen de la crisis”. Al mismo tiempo, defendió su gestión, a la que mostró como la contracara del modelo libertario, y la proyectó como un “modelo federal”, en una alusión indirecta a su proyecto presidencial.

“Desde Paolo Rocca a Domingo Cavallo, desde Mirtha Legrand a Carlos Melconian, todos le están señalando al Presidente lo evidente: la Argentina no va bien", disparó Kicillof en el primer tramo de su discurso, que dedicó por completo a cuestionar las políticas de Milei. Y enfatizó que “después de más de dos años de gobierno, no se cumplió ninguno de los pronósticos del Presidente: no se produjo una recuperación rápida, en ve corta, ni de ninguna clase", dijo el Gobernador.

Aunque no hizo alusiones directas a su proyecto presidencial, el énfasis en el cuestionamiento a Milei pareció un esfuerzo para mostrase como una alternativa posible, algo que uno de los legisladores de su espacio, Jorge Paredi, hizo explícito en la remera con la que se presentó en el recinto. También lo dejó claro en los interlocutores a los que se dirigió: empresarios nacionales sobre todo del sector industrial, trabajadores despedidos, familias endeudadas, jubilados.

“No estamos condenados a esta pesadilla. Existe una alternativa, que tiene que ser federal y nacional. Hay otro camino, argentinos, bonaerense. Otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo, para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino hacia el futuro. Porque el futuro le pertenece al pueblo argentino y para él tenemos que trabajar sin descanso”, dijo en el tramo de cierre, en el que más se acercó a un planteo de construcción política nacional.

Axel 3

Dictadura y abrazo

Kicillof, que por primera vez habló ante el pleno de diputados y senadores parado desde un atril, le dio un lugar especial al hecho de que este año se cumplen 50 años del último golpe de Estado. Se refirió no solo el terrorismo de Estado -mencionó explícitamente la cifra de 30 mil desaparecidos-, sino también a su política económica, a la que puso en línea con la actual. Al final, se fundió en un abrazo con Estela de Carlotto, que a sus 95 años estuvo en el recinto para acompañar al Gobernador.

"Esta crisis tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional: la motosierra no se usó para recortar privilegios, sino para reducir las jubilaciones, la obra pública, los programas sociales y las transferencias a las provincias”, dijo Kicillof. Añadió que Milei “no solo provoca el daño: también quiere que la gente se sienta culpable.

Al empresario pyme, al industrial, al comerciante, le digo: ‘No sos vos, es el rumbo económico’. Al universitario, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: ‘No sos vos, es el ajuste’”, remarcó. “A la trabajadora o al trabajador despedido que siente que falló, le digo: ‘No sos vos, es que hay un Gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad’. En otras palabras: ‘Argentina, no sos vos ¡Es Milei!’”, dijo en uno de los pasajes más aplaudidos del discurso.

El paro docente

Kicillof habló en medio de un paro doble de docentes, que las organizaciones del Frente Gremial lanzaron en rechazo a su oferta de aumento del 3% para este mes, pero que también tuvo alcance nacional a través de Ctera, que protesta contra las políticas educativas de Javier Milei. Previsiblemente, el Gobernador solo hizo referencia a la segunda de esas protestas.

Reclamo por la deuda

Un punto fuerte de su discurso fue la reiteración del reclamo por la deuda que el Gobernador le hace a Milei. Esta vez la estimó en “15 millones de millones” de pesos. De hecho, aseguró que su gobierno tuvo “dos etapas”: la de “reconstrucción” entre 2019 y 2023, y la que comenzó con la llegada de Milei al poder, marcada por esa deuda. “El 40% del falso superávit nacional” se explica por lo que le recortaron a la Provincia, apuntó Kicillof

En los palcos se pudo ver a sindicalistas como Hugo Yasky -también diputado nacional- y “Cachorro” Godoy, el exministro provincial Daniel Gollán, el exgobernador Felipe Solá, los intendentes Mariana Fassi, Nicolás Mantegazza, Andrés Watson, Juan De Jesús y Matías Gelené. Y todos sus ministros, incluyendo los camporistas.