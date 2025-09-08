Maximiliano Bondarenko: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

El electo diputado provincial de La Libertad Avanza , Maximiliano Bondarenko , sostuvo que es necesario "empezar a escuchar más a la gente" tras el resultado adverso en las elecciones provinciales y reconoció: "Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes".

El ex comisario, bajo sospecha de la Justicia por ser parte de una presunta “confabulación” dentro de la Policía Bonaerense, hizo una dura autocrítica al interior de la fuerza libertaria. "Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes, el día 15 para ella es fin de mes", señaló. Esa frase, le valió un duro cruce de Daniel Parisini en su famosa cuenta de X. El Gordo Dan apareció en las redes tras la dura derrota y empezó a castigar a los armadores libertarios.

"Javier Milei cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, una gran parte lo sigue bancando. Otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones que tenemos que empezar a rever y reflexionar", sostuvo Bondarenko en radio CNN.

Asimismo, en tono autocrítico, el actual concejal de Florencio Varela definió que "el que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no la política" e insistió: "Somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1965092125965799432&partner=&hide_thread=false El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN. https://t.co/C0UzbWHLdx — DAN (@GordoDan_) September 8, 2025

Sospechas de corrupción en La Libertad Avanza

Ayer, tras emitir su voto, Bondarenko se refirió a las denuncias por presuntos casos de corrupción en el área de Discapacidad. "Esto es muy simple. El que las hace, las paga. Si la Justicia determina que dentro de La Libertad Avanza tenemos algún funcionario que se equivocó de camino, lo tendrá que pagar. Ahora: también hay que castigar a las operaciones. Investiguemos todo", afirmó el candidato violeta.

Y tampoco hizo diferencias cuando una cronista le marcó que el caso que ha sacudido el escenario político en los últimos días -las escuchas ilegales al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo- involucra a la propia hermana del Presidente, Karina Milei. "Yo ya lo dije y lo acabo de decir. Si la corrupción atraviesa a cualquier funcionario del Gobierno, la Justicia tiene que disponer", aseguró.

La respuesta del Gordo Dan

Tras los dichos de Bondarenko, quien salió al cruce fue el tuitero conocido como El Gordo Dan. "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN", escribió en su cuenta de la red social X.

"Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, QUE NO CREE EN EL PRESIDENTE MILEI", agregó el integrante de las Fuerzas del Cielo, quienes mantienen un enfrentamiento con el sector libertario que encarna el armados bonaerense Sebastián Pareja.(DIB)