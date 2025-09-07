domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 14:29

Maximiliano Bondarenko: "El que las hace las paga"

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko, dijo que los vecinos “tienen un mejor termómetro” que él para hablar de la inseguridad.

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, Maximiliano Bondarenko, votó en la Escuela N°2 de Florencio Varela.

La votación para elegir 46 diputados y 23 senadores, además de concejales en los 135 municipios comenzó en la provincia de Buenos Aires.

“Más allá del resultado final, es importante que la gente venga a votar”, dijo Bondarenko, a la vez que apuntó contra los delincuentes: “El que las hace, las paga, si algún funcionario nuestro se equivocó, lo tendrá que pagar”.

Para el candidato, “es el vecino bonaerense el que marca el camino” y “se comprometió a trabajar” para combatir los hechos de inseguridad en la provincia: “Tenemos que mejorar la situación de los policías que les sacaron hasta la dignidad”.

Por último, Bondarenko pidió que “disfrutemos de esta fiesta que es la democracia”.

En el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el excomisario y exconcejal de Florencio Varela, sorprendió con la dureza de su respuesta: “Tenemos una sociedad que está cruzada por la corrupción. Acá la corrupción está en todos lados: levantás una baldosa y hay corrupción. Y eso es lo que vino a cambiar nuestro presidente“, afirmó.

Consultado puntualmente por las investigaciones que alcanzan a miembros de La Libertad Avanza, Bondarenko fue aún más enfático: “Esto es muy simple: el que las hace, las paga. Punto”.

“Si la Justicia determina que tenemos algún funcionario dentro de La Libertad Avanza que se equivocó el camino, lo tendrá que pagar”, sentenció el candidato por la sección en la que más pesa el peronismo.

