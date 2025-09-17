miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 17:22

Masiva marcha frente al Congreso acompañó la votación contra los vetos del Ejecutivo

Miles personas se congregaron contra el ajuste en y el rechazo a los vetos a las leyes de financiamiento educativo y pediátrico.

Por Agencia DIB
Una multitud se congregó frente al Congreso Nacional contra los vetos a las leyes de financiamiento universitario y pediátrico. (X/@shokargentina)

Mientras la Cámara de Diputados debatía el rechazo a los vetos de las leyes de financiamiento en pediatría y universitario, una multitud acompañó la sesión frente al Congreso.

Diputados rechazó el veto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatría y universitario
Presupuesto 2026: buscan eliminar la movilidad de las asignaciones familiares

Desde el mediodía, columnas de distintos gremios y agrupaciones políticas, los residentes y médicos del hospital Garrahan y de otras instituciones de salud, de universidades nacionales y centros de estudiantes, así como gente de a pie, fueron llegando a la Plaza Congreso para manifestarse en contra del ajuste del Gobierno nacional al financiamiento en pediatría y universitario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a la convocatoria cerca de las 16.30. Más temprano, compartió un mensaje por el Día del Profesor, y vinculó la fecha con el objetivo de la movilización frente al Congreso. "Hoy, mientras las calles se llenan en defensa de la educación pública, la tarea de profesores y profesoras se vuelve un acto de resistencia para construir un futuro de igualdad para los pibes y pibas. Gracias a quienes defienden la universidad argentina. La lucha es de todos", escribió en su cuenta de X.

"La salud y la vida no son mercancías"

En la multitudinaria convocatoria, los médicos del hospital Garrahan leyeron un documento contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica.

"La salud y la vida no son mercancías", afirmaron los referentes al leer el documento oficial. "No admitimos que nos digan que no hay plata, tanto para el Garrahan como para las universidades", sumaron. Y concluyeron: "La salud pública que hoy venimos a defender requiere recursos en distintas provincias y municipios del país. (...) El Garrahan no se toca ni se veta".

