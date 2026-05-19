El cuadro robado por los nazis que reapareció en Mar del Plata puede llegar a exhibirse en el Museo del Holocausto

"Retrato de una dama", el cuadro expoliado por los nazis en Países Bajos y que reapareció en Mar del Plata.

En la causa federal por el hallazgo en Mar del Plata del cuadro conocido como “Retrato de una dama” , vinculado al expolio nazi de la colección del galerista neerlandés Jacques Goudstikker , se sumó un nuevo pedido de la querella: la posibilidad de que la obra sea exhibida en la Argentina , en caso de que la Justicia ordene su restitución a la heredera.

De acuerdo con el portal Infobae, se encuentran en curso conversaciones entre los abogados de la querella - integrada por Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto A. Robinson , en representación de Marei von Saher , única heredera de Goudstikker- y las autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en particular Jonathan Karszenbaum , miembro del Directorio del Museo, y la abogada de dicha institución, Valeria Elfman , para evaluar un eventual esquema de préstamo de la obra .

Según la hipótesis que se analiza, si el cuadro fuera restituido judicialmente a Marei von Saher se podría instrumentar su cesión en préstamo al Museo para su exhibición en la Ciudad de Buenos Aires.

De concretarse la restitución, sería el primer caso en la Argentina de recuperación y restitución judicial de una obra vinculada al expolio nazi . En ese marco, la posibilidad de exhibirla en el Museo del Holocausto apuntaría a darle al proceso un alcance histórico, pedagógico y de memoria.

Definición procesal

En paralelo, la causa transita su fase de definición procesal. Según el estado actual del expediente, se están llevando adelante las últimas medidas de prueba antes de que concluya la etapa preparatoria prevista por el nuevo Código Procesal Penal Federal.

Una vez finalizada esa etapa, se correrá vista a las partes acusadoras -Ministerio Público Fiscal y querella- para que formulen sus acusaciones, paso previo a la audiencia de control y a una eventual elevación a juicio oral.

Si se llega a esta última instancia, desde la querella adelantaron que promoverán una acusación por encubrimiento agravado en concurso con lavado de activos agravado, con pedido de aplicación de las penas máximas previstas para ese encuadre, incluyendo altas penas de prisión de cumplimiento efectivo -por encima de los 10 años-, además de multas millonarias que pueden llegar hasta diez veces el valor del bien sujeto a la maniobra de lavado. Cabe recordar que la obra fue valuada pericialmente en 250.000 euros.

Fuente: Agencia DIB