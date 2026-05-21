Macri respaldó el rumbo económico pero le pidió "equilibrio" a Milei y cruzó a Martín Menem

Mauricio Macri en la Universdidad Austral. Redes sociales.

El expresidente Mauricio volvió a respaldar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, pero a la vez reiteró sus críticas al estilo de conducción política del Presidente: dijo que se ve a sí mismo “como un profeta” y que ejerce un “liderazgo emocional” que perjudica la gestión, por lo que le pidió “equilibrio”. Además, le respondió con una ironía a Martín Menem, que había cuestionado por no descartar una nueva candidatura el año próximo.

Macri viene de mostrar distancia crítica respecto de Milei con la publicación de un documento partidario titulado “El próximo paso” en el que incluyó críticas indirectas a La Libertad Avanza, un tono que se reiteró en algunas apariciones territoriales, como la de la semana pasada en Provincia. Ahora, habló en un foro sobre Democracia y Polarización organizado por el Círculo de Montevideo y la Universidad Austral.

“Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años", dijo Macri al ser consultado por los periodistas al ingreso del evento. Fue una respuesta a declaraciones de Menem en las que el presidente de la cámara de Diputados dijo que no veía con buenos ojos una nueva candidatura presidencial de Macri porque eso favorecería al kirchnerismo, al dividir el voto no peronista.

Macri apuntó duro contra el kirchnerismo después, durante su intervención formal en el Foro. “(En 2019), el kirchnerismo volvió y yo lo llamé un ejército de destrucción”, sentenció el expresidente, quien apuntó contra la escalada inflacionaria, la reimposición del cepo cambiario y lo que consideró un “vaciamiento” del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

De ese modo, Macri dejó en claro su oposición al kichernismo y a la vez su respaldo al modelo económico de Milei. Pero a la vez retomó la mirada crítica sobre aspectos de estilo Milei, en el marco de una relación política con idas y vueltas pero que se tensó en las últimas semanas por el cuestionamiento de Macri al manejo del caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por parte de Presidente. "Obviamente ejerce un liderazgo emocional con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de las posturas y con poco entusiasmo sobre la implementación", sostuvo ya agregó que el libertario se ve así mismo "como un profeta", dijo Macri en ese plano. Y agregó como reflexión propia: "Pero siempre al final del día es importante tener un equilibrio". Fuente: Agencia DIB.

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