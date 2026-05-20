Intercambio comercial: nuevo superávit, empujado por récord de exportaciones de combustibles y energía

Las exportaciones argentinas alcanzaron en abril un récord histórico de US$ 8.914 millones, mientras que las importaciones totalizaron US$ 6.204 millones, lo que dejó un superávit comercial de US$ 2.711 millones , según informó el Indec.

De acuerdo con el organismo, el intercambio comercial -que suma exportaciones e importaciones- creció 15,1% interanual y alcanzó los US$ 15.118 millones . En ese marco, el saldo positivo se incrementó en US$ 2.496 millones respecto de abril de 2025 y se consolidó como el 29º mes consecutivo con resultado favorable.

El ministro de Economía, Luis Caputo , celebró los datos en redes sociales. "En abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de Combustibles y Energía , en tanto se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial”. En el punteo, el ministro también destacó que “en los primeros cuatro meses del año las exportaciones ascendieron a US$ 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 8.277 millones”.

EN ABRIL LAS EXPORTACIONES DE BIENES ALCANZARON UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO En abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de Combustibles y Energía, en tanto se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para…

Más de una hora después, Caputo volvió a publicar en X. “La balanza comercial energética registró un superávit de US$ 1.402 millones en abril, el mayor valor mensual del que se tenga registro. Esto fue producto de una suba de 85,9% en las exportaciones y una caída de 45,4% en las importaciones. El sector continúa creciendo y exportando energía argentina al mundo”. Y en este punto, Caputo opinó: “Hace tan solo dos años heredamos una situación caótica en este sector, que dado el shock externo que está padeciendo el mundo, hubiéramos sido uno de los países más afectados, negativamente. Hoy, gracias a todas las políticas que hemos tomado desde la presidencia de Javier Milei, somos una solución para el mundo”.

De nuevo al Indec, el aumento de las exportaciones se explicó por una suba interanual de 33,6%, impulsada por un crecimiento de 20,6% en las cantidades vendidas y de 10,8% en los precios. Todos los grandes rubros registraron incrementos, con un desempeño destacado de combustibles y energía, que crecieron 85,9%, y de las manufacturas de origen industrial, que avanzaron 43,3%.

Intercambio Comercial

En contraste, las importaciones mostraron una caída del 4% en comparación con el mismo mes del año anterior, debido principalmente a una disminución de 7,7% en las cantidades, parcialmente compensada por un aumento de 4,1% en los precios.

En el desglose por usos económicos, el mayor descenso se registró en combustibles y lubricantes, con una baja del 45,4%, seguido por piezas y accesorios para bienes de capital, que retrocedieron 17,4%. Por su parte, los bienes intermedios mostraron un incremento de 4,1% y los vehículos automotores de pasajeros crecieron 3%.

En cuanto a la composición de las exportaciones, las manufacturas de origen agropecuario representaron el 30,3% del total, seguidas por las manufacturas de origen industrial (28,4%), los productos primarios (23,9%) y los combustibles y energía (17,4%).

Por último, el Indec señaló que los términos del intercambio registraron una mejora, con un incremento de 6,5% interanual, como resultado de un mayor aumento en los precios de las exportaciones respecto de las importaciones.

Fuente: Agencia DIB