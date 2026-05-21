Legisladores de LLA presentaron un "pedido formal de acceso a la información pública" por el estado del IOMA

Carlos Curestis y Juanes Osaba entregan el pedido de informes en IOMA. Prensa LLA

Senadores y diputados provinciales de La Libertad Avanza (LLA) realizaron este jueves una movilización hacia la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), ubicada en calle 46 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata, donde presentaron formalmente en la mesa de entradas un pedido de acceso a la información pública sobre el estado financiero, prestacional y administrativo de la obra social provincial.

Según informaron desde LLA, el documento ingresado solicita información detallada sobre “deuda con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria, entre otros puntos”. Además, el informe reúne “proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social, presentados tanto en el Senado como en Diputados durante los últimos períodos legislativos”.

“Parálisis” “La iniciativa fue resuelta en el marco de la parálisis legislativa que sufre el Congreso provincial ante la interna partidaria que transita el oficialismo en la Provincia y que no permite tratar temas urgentes como el de la crisis de IOMA que está dejando a miles de bonaerenses sin la atención que deberían recibir por los aportes que realizan mes a mes con sus haberes”, comunicaron.

“Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del Gobierno provincial. Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica”, sostuvo el titular del bloque de senadores provinciales Carlos Curestis.

“Respuesta urgente” El vicepresidente de la Cámara de Diputados por LLA, Juanes Osaba, dijo por su parte: “Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados por la mala administración de IOMA. Hoy presentamos un documento para que el gobernador Axel Kicillof reciba y responda de manera urgente a nuestros requerimientos ante las preocupantes demoras de pago a los prestadores médicos, la grave deficiencia en el servicio de salud y la absoluta falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos que se desvían hacia la pauta publicitaria”. Por el bloque de senadores concurrieron Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera. En tanto, por el bloque de diputados estuvieron presentes Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti. Fuente: Agencia DIB

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