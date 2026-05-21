jueves 21 de mayo de 2026
21 de mayo de 2026 - 15:50

Ruta 11: tras el choque con un puma, un auto embistió a un ciervo en el Partido de la Costa

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 327 de ruta 11. El conductor resultó ileso y el auto sufrió daños.

Por Agencia DIB
Un coche embistió un ciervo en la ruta 11, a la altura del Partido de la Costa.&nbsp;

Un coche embistió un ciervo en la ruta 11, a la altura del Partido de la Costa. 

choque ciervo

A pocas horas de haberse conocido la noticia de un choque entre un auto y un puma en la ruta 11, este jueves, en la misma zona, hubo un evento vial en el que un ciervo salvaje resultó embestido y murió. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 327 de ruta 11. El conductor resultó ileso y el auto sufrió daños.

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Tanto este último incidente como el sucedido a principios de esta semana en el que murió un puma ocurrieron en jurisdicción del Partido de La Costa y generaron importantes daños en los vehículos que protagonizaron las colisiones.

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El ciervo fue atropellado por un Citroën Aircross conducido por un hombre de 63 años, oriundo de Santa Teresita y jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense. Como consecuencia del impacto, tanto el rodado como el animal quedaron sobre la banquina. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario solicitar asistencia de grúa.

Según informaron medios locales, en el lugar trabajó personal policial, mientras que efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de La Costa realizaron las actuaciones correspondientes respecto del animal silvestre involucrado en el siniestro.

choque ciervo

Las autoridades recordaron extremar las precauciones al circular por rutas de la región, especialmente durante la noche y la madrugada, debido a la posible presencia de animales sueltos sobre la cinta asfáltica.

Fuente: Agencia DIB

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