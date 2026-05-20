Kicillof inauguró otra sede universitaria y ya son 52 las que funcionan en el interior bonaerense

Kicillof al inaugurar la sede universitaria en Las Heras. Prensa Gobernación.

Axel Kicillof inauguró hoy una nueva sede universitaria en el interior bonaerense: esta vez fue en General Las Heras, donde las instalaciones serán utilizadas para dictar una Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias. El Gobernador apuntó en ese marco contra el presidente Javier Milei por los recortes al financiamiento en la educación superior: “lo que está en disputa es si el país va a seguir teniendo universidad pública o no”, dijo.

La Provincia invirtió $237 millones para construir tres aulas y nuevos accesos en el edificio de la Escuela Técnica 1 de Las Heras, con lo que mejoró las condiciones de cursa de unos mil alumnos que cursan allí estudios superiores a través del Programa Puentes. La obra permitió sumar a la oferta universitaria que se ofrece allí la Diplomatura en Tecnologías Agropecuarias de la Universidad Tecnológica Nacional.

“Cada inversión en educación ahora vale mucho más, ya que no solo no contamos con el apoyo del Gobierno nacional, sino que directamente vinieron a terminar con una verdadera tradición de la Argentina: que todos y todas puedan estudiar en la universidad de manera gratuita”, criticó Kicillof durante el acto de inauguración de las obras, del que participó el intendente, Juan Manuel Cerezo y su antecesor, Juan Manuel Osuna.

El programa Puentes es una iniciativa para abrir polos educativos en el interior de la provincia, donde se dictan carreras de universidades nacionales como la UTN, la UBA o la de La Plata. Ya funcionan 52 sedes y son 15 mil los alumnos que asisten regularmente. “A pesar de todas las dificultades, en la Provincia nos comprometemos a seguir fortaleciendo la universidad pública”, dijo Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, que está a cargo de Puentes.

Durante la jornada, el Gobernador entregó 23 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de dos escuelas secundarias y de una escuela de educación especial. Formarse no es solo una cuestión de progreso individual, con cada centro universitario que inauguramos estamos defendiendo los derechos personales, pero, sobre todo, apostando a una sociedad más justa y al crecimiento de la Provincia”, aseguró por su parte Kicillof. Fuente: Agencia DIB

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