Tres jóvenes golpearon a un gato hasta matarlo: la familia del animal los denunció y pide justicia

Pashacito tenía 10 años y su familia asegura que tres jóvenes conflictivos lo mataron de un piedrazo.

La muerte de Pashacito , un gato de 10 años que fue brutalmente atacado en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela, generó conmoción entre los vecinos y derivó en una investigación judicial que ya tiene a tres sospechosos identificados.

Lo cierto es que la familia del animal asegura que los jóvenes golpearon al gato con saña y crueldad hasta causarle heridas irreversibles y reclama que los acusados sean imputados por maltrato animal.

El caso ocurrió durante la madrugada del pasado 6 de mayo, sobre la calle Alemania, casi esquina Dessy. Según denunció la familia, tres muchachos agarraron al gato que estaba posado sobre un paredón y comenzaron a golpearlo. Las cámaras de seguridad registraron parte del ataque.

La tutora del gato explicó en declaraciones televisivas que el animal tenía 10 años y padecía cáncer de piel. "Nosotros no lo dejábamos salir, por eso intentaba escapar constantemente. Ese miércoles aparecieron esos tipos e hicieron eso, es un hecho horroroso, queremos justicia”, contó la mujer en diálogo con Todo Noticias (TN).

Crueldad inusitada

En una publicación que difundió en redes sociales pocos días después del hecho, la familia describió el nivel de violencia que sufrió el gato. “Lo golpearon tanto que le fracturaron las patas, le rompieron un tubo de luz led en la espalda y lo pisaron. Le dejaron marcadas las suelas de las zapatillas. Le reventaron sus ojitos”, escribieron.

Según ese mismo relato, cuando el animal intentó escapar herido, dos de los agresores, volvieron a atacarlo. "Uno lo golpeó con un palo y otro le tiró un cascote en la cabeza", denunciaron.

En tanto, el cuerpo de Pashacito fue sometido a una necropsia, que se realizó en la ciudad de La Plata. El informe indicó que sufrió fracturas a nivel craneal y en varias partes del cuerpo. Además, detectaron hemorragias y pérdida de masa encefálica.

La conclusión de la asesoría pericial fue que Pashacito sufrió un "paro cardiorrespiratorio traumático, provocado por politraumatismos, y destrucción de masa encefálica con muerte inmediata".

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La causa

La familia de Pashacito está representada por la abogada Marcela Loyola, quien aportó las imágenes de las cámaras de seguridad a la Justicia y pidió que los sospechosos sean imputados por maltrato animal.

Además, detalló que intervienen la UFI Nº2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, junto con la auxiliar fiscal Luján Grisendi, mientras que la DDI realizó tareas investigativas para reconstruir los movimientos de los sospechosos.

La investigación ya llevó adelante allanamientos en tres domicilios para buscar la ropa que usaron los sospechosos el día del hecho. Durante los procedimientos secuestraron un celular y los sujetos responsables - todos mayores de edad - fueron trasladados a una comisaría para ser notificados de la causa.

La abogada indicó que ahora buscan efectuar un segundo estudio para acreditar el nivel de crueldad ejercido sobre el animal. “Nunca van a ir presos mucho tiempo, pero queremos que la condena sea ejemplificadora”, remarcó.

De acuerdo con la legislación vigente, el delito de maltrato animal contempla penas que van desde los 15 días a un año de prisión, aunque podrían agravarse en caso de que los acusados tengan antecedentes.

Fuente: Agencia DIB