jueves 21 de mayo de 2026
21 de mayo de 2026 - 16:16

Provincia vuelve a negociar salarios con los estatales: el modelo de oferta que evalúan por la estrechez financiera

En los primeres meses del año hubo casi un empate entre la suba de los salarios y la inflación. Y ahora analizan cómo evitar que los sueldos se retrasen.

El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios estatales.&nbsp;

El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios estatales. 

Archivo DIB.

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y dirigentes de los gremios que representan a los empleados públicos de la provincia volverán a discutir el nivel salarial en una reunión formal de paritarias que se realizará mañana, tras conocerse que el índice de inflación de abril fue del 2,6%.

Más noticias
Shein contribuye en formna significativa a aumentar las importaciones desde China.

¿Invasión china? las importaciones vía courier alcanzaron un récord histórico
Media sanción en Diputados para los cambios en Zona Fría.

Media sanción para los cambios en "Zona Fría", que impactan fuerte en las facturas de gas

La reunión está convocada para las 12:30 y su convocatoria surge del acuerdo anterior, en el cual se estableció un sistema de monitoreo de la evolución de los salarios en relación con la inflación, para negociar allí ajustes que eviten que los sueldos se retrasen contra los precios como lo hicieron en 2025, cuando perdieron un 5% en promedio.

Este mes, los estatales terminaron del cobrar la suba escalonada del 9% en total que habían pactado en febrero y correspondía a ese mes, marzo y abril. En el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor fue casi idéntico: 9,16% (febrero de 2026: 2,9%, marzo 3,4% y abril 2,6%).

Ante ese escenario, en el encuentro no habría una propuesta concreta de aumento por parte de las autoridades de la provincia, sino que se centrarían en comunicar una descripción de la situación financiera de la provincia, además de escuchar las necesidades que plantearán los gremios, salariales y también las que tienen que ver con otros aspectos del régimen laboral.

En el contexto aparece la estrechez financiera que afronta Provincia, que ha sido comunicada en varias oportunidades por el propio Kicillof. El gobernador la atribuye a la deuda que le reclama al gobierno de Javier Milei y a la caída de los ingresos coparticipables y propios, aunque Nación dice que ocurre porque no hace un ajuste del gasto.

La expectativa de los gremios es por eso moderada: el gobierno viene advirtiendo -lo hizo por caso con los intendentes- que tiene poco margen para medidas fiscalmente expansivas, como las subas salariales. De todos modos, según supo DIB, la administración Kicillof buscará evitar que los estatales pierdan salario real, aunque con acuerdos con la mayor extensión temporal posible y varios meses de implementación, para llevar previsibilidad en el manejo de la caja.

Un factor adicional de complejidad es la proximidad del pago del medio aguinaldo, que el gobierno tiene que depositar en junio y siempre estresa a la tesorería de la provincia.

Fuenes del gobierno explicaron a DIB que cuando finalmente se ingrese en el momento de la negociación concreta esos dos serán los condicionantes clave de la oferta que el Ejecutivo pondrá en la mesa de diálogo.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

¿Invasión china? las importaciones vía courier alcanzaron un récord histórico

Media sanción para los cambios en "Zona Fría", que impactan fuerte en las facturas de gas

Intercambio comercial: nuevo superávit, empujado por récord de exportaciones de combustibles y energía

Inmobiliario: cuántos son los jubilados con deudas y de qué municipios

Nucleoeléctrica creó una nueva unidad de negocios para "exportar servicios nucleares al mundo"

ARCA dejará de apelar los fallos a favor de jubilados para no pagar Ganancias

La hidrovía entra en etapa decisiva: Jan De Nul queda cerca de retener la concesión por 25 años

Gran Buenos Aires: el costo de la construcción subió 3,1% en abril, 30,2% en la comparación interanual

Indec: los precios mayoristas se dispararon 5,2% por la suba del petróleo y productos vinculados

El radicalismo bonaerense reiteró el pedido para que se no recorte el régimen de zona fría

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Shein contribuye en formna significativa a aumentar las importaciones desde China.

¿Invasión china? las importaciones vía courier alcanzaron un récord histórico

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Julio Cesar Silva, el portero del edificio donde vivía CFK. 

Marcha atrás de un testigo clave contra Cristina Kirchner: "eso de que venían con bolsos y valijas, yo no lo dije"