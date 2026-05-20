Avance libertario en Diputados: lograron blindar a Adorni y aprobaron la "ley hojarasca"

El oficialismo logró aprobar en la cámara de Diputados la llamada “Ley Hojarasca”, u na iniciativa para eliminar normas en desuso impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . Además, con la ayuda de aliados, volvió a bloquear la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto “hojarasca”, que ahora debe ser tratada por el Senado, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 rechazos y 9 abstenciones. El objetivo es eliminar otras leyes, dictadas entre 1864, épocas de dictaduras militares y la actualidad, han perdido su sentido práctico, quedaron superadas por la tecnología o están dirigidas a instituciones y empresas estatales que ya no existe.

Entre las normas a eliminar, según indicó Sturzenegger, está la que dispone el carnet de mochilero; el control de palomas carreras , otra que autorizaba a funcionar a la TV a color, o una, redactada por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX para otorgar un premio especial por descubrir minas de carbón.

Los opositores a la iniciativa alertaron que también barre con leyes menos anecdóticas: las que promueven la producción pública de medicamentos o la que establece la exclusividad del Instituto Geográfico Militar sobre la validación de mapas del territorio de la República Argentina.

Protección a Adorni

La sesión comenzó a las 10.23 gracias al respaldo de sus aliados de Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales, con los que la Casa Rosada negoció hasta último momento beneficios impositivos sobre la energía eléctrica para garantizar el quorum y los votos necesarios. Se inició con 129 legisladores presentes.

Pero el arranque de esta discusión tuvo otra implicancia política para el Gobierno: evitar que prospere la ofensiva para interpelar a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial y citar a Luis Caputo y Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Los bloques críticos habían pedido otra sesión para hoy a las 11 con esos temas y otros vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar. La sesión oficialista solapó la opositora y evitó que se avance sobre el funcionario.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió interrumpir el debate para dar lugar al temario crítico. Tras una extensa discusión reglamentaria, Menem habilitó la votación que resultó negativa por 111 votos positivos y 131 rechazos.

“La Justicia tiene que investigar, pero el jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, evaluó Cecilia Moreau (UP). Esteban Paulón (Socialismo) remarcó que los espacios críticos no abandonarán su exigencia: “Hoy, mañana, o el miércoles que viene va haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”.

Ambos legisladores se refirieron así a la intención del Congreso de avanzar por su cuenta contra Adorni, en forma paralela a la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. En la perspectiva de la intervención parlamentaria, luego de la interpelación se abre la posibilidad de una aplicar moción de censura para removerlo del cargo. Es un instrumento que se incorporó a la Constitución en la reforma de 1994 y nunca fue usado hasta ahora. Requiere el acompañamiento de dos tercios de diputados y senadores, una mayoría agravada.

Fuente: Agencia DIB.