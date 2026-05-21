jueves 21 de mayo de 2026
21 de mayo de 2026 - 16:52

¿Cómo pudieron nacer 26 pollitos a partir de huevos hechos con impresora 3D?

Los especialistas de la empresa Colossal Biosciences aseguraron que el huevo artificial permite el desarrollo completo de aves fuera de una cáscara natural, y podría ayudar a incubar aves extintas.

La empresa de biotecnología Colossal Biosciences logró incubar pollitos en un entorno artificial.&nbsp;

La empresa de biotecnología Colossal Biosciences logró incubar pollitos en un entorno artificial. 

pollito 3 DD

La empresa de biotecnología Colossal Biosciences, que tiene el objetivo de traer de regreso a la vida animales extintos, anunció un hito entre sus desarrollos: logró incubar pollitos en un entorno artificial, es decir, en cáscaras producidas con impresoras 3D. En total nacieron 26 pichones.

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"Sin cáscaras. Sin gallinas. Solo huevos bioingenierizados que respiran como los auténticos", celebró la empresa en su cuenta de X y explicó que este avance podría ayudar a traer de vuelta a grandes aves extintas como el moa gigante de la Isla Sur (Dinornis robustus), de Nueva Zelanda, extinguida en el 1500.

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Participación de gallinas

De acuerdo a los datos que dio a conocer la empresa, los pollitos fueron incubados a partir de embriones transferidos de huevos reales fertilizados de gallina, puestos por gallinas, a cáscaras artificiales, y no de huevos completamente bioingenierizados sin ninguna participación de gallinas.

El sistema consta de dos componentes: una membrana semipermeable a base de silicona alojada en una estructura hexagonal rígida, diseñada para replicar la función de intercambio de gases de una cáscara de huevo natural para permitir el paso del oxígeno y al mismo tiempo retener la humedad y bloquear los contaminantes.

pollito 3 D otro mas

Los especialistas apuntaron que el huevo artificial permite el desarrollo completo de aves fuera de una cáscara natural, y podría ayudar a incubar aves extintas masivas como el moa gigante de la Isla Sur, cuyos huevos eran demasiado grandes para que un ave viva los incubara (80 veces más grandes que un huevo de gallina). "Construimos un huevo que sí lo hará", indicaron. Y añadieron: "Cuidar de estos pequeños pájaros y verlos eclosionar es una sensación increíble. Y esto es solo el comienzo".

Por su parte, algunos científicos independientes consideraron que, si bien la tecnología obtenida es impresionante, carece de algunos componentes para ser considerada un verdadero huevo artificial. Además, señalaron que la idea de revivir animales extintos es probablemente imposible.

Fuente: Agencia DIB

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