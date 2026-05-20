Dos marplatenses, entre los detenidos por Israel en el operativo que causó controversia internacional

Victoria Pi de la Serra y Lautaro Rivara, una abogada y Lautaro Rivara un sociólogo y activista políticos marplatenses , fueron identificados como dos de los cuatros argentinos detenidos por las Fuerzas Armadas de Israel mientras llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en un operativo que incluyó denuncias por malos tratos por parte del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir y que desató controversia internacional.

De La Serra y Rivara son miembros de la organización “Mar del Plata con Gaza” y se sumaron junto a su coterráneo Carlos Trotta a la flotilla que partió a Gaza a llevar ayuda. Quedaron detenidos luego de que su embarcación fuese detenida en aguas internacionales cerca de Chipre junto a otros dos argentinos: Pablo Giachello y Malena Lavena y un conjunto de tripulantes de varias nacionalidades.

La intercepción por parte del Estado se produjo hace unas horas, pero la controversia se dio luego de que el ministro Gvir publicara un video en el que humilla a los miembros de la flotilla cuando son transportados en la cubierta de un barco. E n las imágenes se ve lo ve ondeando una bandera israelí mientras se dirige sonriente a los activistas, quienes estaban apiñados en el suelo, maniatados y coreando consignas a favor de Palestina.

El primer ministro Benjamín Netanyahu celebró lo ocurrido: “ Detuvimos la flotilla que se dirigía hacia los terroristas en Gaza! ”, según su interpretación para “para romper el aislamiento que hemos impuesto a los milicianos de Hamas”.

En el perfil de Rivara -un militante de Patria Grande, el partido que conduce Juan Grabois-, publicó un video en redes grabado con anterioridad a lo ocurrido, en el que denuncia que “si están viendo este video, he sido secuestrado por el estado de Israel o por sus potencias aliadas en aguas internacionales. Les pido que compartan por favor este video y que ejerzan presión al gobierno de Javier Milei para que cese su complicidad con la entidad genocida”.

El trato dispensado a los detenidos generó controversias al interior del gobierno israelí: “Causaste intencionalmente un daño al país en este espectáculo vergonzoso, y no es la primera vez. Hiciste que se echaran por la borda esfuerzos profesionales y exitosos enormes realizados por muchos, muchos —desde soldados de las FDI hasta empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores y muchos otros valiosos. No, tú no eres la cara de Israel“, escribió el Ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar en respuesta directa a Gvir.

El episodio causó además repudio internacional: el Gobierno de Portugal lo calificó de “intolerable”, Francia convocó a su embajador en Israel y dijo que lo ocurrido es “inadminisble”, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exigió “disculpas” por el trato “monstruoso, inhumano e indigno” a estos activistas, entre ellos una cuarentena de españoles. La primera ministra italiana Georgia Meloni, también lo repudió

Itamar Gvir, un representante de la extrema derecha israelí, el líder del partido ultra-nacionalista y supremacista judío Otzma Yehudit (Poder Judío), de fuerte impronta anti árabe. Se formó políticamente en el movimiento del rabino Meir Kahane, cuyo partido Kach fue ilegalizado en Israel por racista y terrorista.

Fuente: Agencia DIB.