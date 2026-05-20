Media sanción para los cambios en "Zona Fría", que impactan fuerte en las facturas de gas

Media sanción en Diputados para los cambios en "Zona Fría". Diputados

La Cámara de Diputados aprobó esta noche el proyecto de ley que achica la llamada "Zona Fría", el área geográfica en la cual se subsidia el consumo de gas natural, y ahora la iniciativa, que tiene un fuerte impacto en los usuarios de este servicio en la provincia de Buenos Aires, deberá ser tratada por el Senado. Tras más de once horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones.

El régimen de "Zona Fría" fue establecido en 2002, básicamente para la Patagonia y un puñado de ciudades bonaerenses. Pero en 2021 fue ampliado por ley, bajo el argumento de que el área en la cual el clima obliga a duplicar consumos es mucho más amplia de la que se había incluido originalmente. Ahora lo que se hace es dar marcha atrás con esa ampliación

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son 1.200.000 de hogares de 95 municipios que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de hogares del territorio. Para esos distritos, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%. Pero el impacto no es solo bonaerense. También hay otros 680.000 beneficiarios en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza.

El cambio en "Zona Fría" En la que hasta ahora es la llamada “zona ampliada”, en adelante el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($ 4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (Renabap), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.

El gobierno de Axel Kicillof, como contó Agencia DIB, anunció que irá a la Justicia si se avanza con ese proyecto de ley que, además, elimina el fondo compensador que ayuda a las cooperativas eléctricas del interior. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







