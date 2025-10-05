domingo 05 de octubre de 2025
5 de octubre de 2025 - 22:56

Ley Electoral: el motivo legal por el que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

Tras la renuncia de José Luis Espert, el corrimiento en la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se dio por aplicación de la Ley Electoral, que garantiza la paridad de género.

&nbsp;Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza.

 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza.

La designación de Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no fue una decisión política discrecional, sino el resultado directo de lo que establece la Ley Electoral Nacional. La renuncia de José Luis Espert activó el mecanismo de reemplazo previsto en la normativa, que busca asegurar la paridad de género en las listas.

Más noticias
diego santilli cruzo a axel kicillof por el triple crimen: la provincia es un colador, esta abandonada

Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof por el triple crimen: "La Provincia es un colador, está abandonada"
El presidente Javier Milei junto al por entonces candidato a diputado José Luis Espert el jueves en el penal de Ezeiza al presentar la reforma del Código Penal.

Milei: "No vamos a permitir que una operación maliciosa frene el cambio"

Según la ley, cuando un candidato oficializado renuncia, debe ser reemplazado por una persona del mismo género que le sigue en la nómina. Luego, la Justicia Electoral realiza los “corrimientos necesarios” para mantener la alternancia entre varones y mujeres en el orden de los postulantes.

En este caso, la estructura original de la boleta libertaria era:

  • José Luis Espert (varón)

  • Karen Reichardt (mujer)

  • Diego Santilli (varón)

Con la salida de Espert, la ley obliga a que el reemplazo sea el siguiente candidato varón, es decir, Santilli, quien asciende así al primer lugar.

La salida simultánea de los dos primeros postulantes, acordada dentro del espacio oficialista, permitió que el exvicejefe de Gobierno porteño se convirtiera en la nueva cara visible de la lista libertaria en el distrito más poblado del país.

Temas
Ver más

Diego Santilli cruzó a Axel Kicillof por el triple crimen: "La Provincia es un colador, está abandonada"

Milei: "No vamos a permitir que una operación maliciosa frene el cambio"

Espert renunció a su candidatura en la Provincia tras el escándalo

"Vení probá la banda": en medio de la tensión, Javier Milei ensayó para su recital de este lunes

El affaire Espert: razones y derivas de campaña de un escándalo que también amenaza a Milei

Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro

Macri pidió avanzar en "reformas estructurales importantes" tras el encuentro con Milei

Insólito: Bullrich quiso preguntarle al fiscal por Fred Machado pero llamó a un periodista homónimo

Milei protagonizó otro acto accidentado de campaña en Santa Fe: incidentes y detenidos

"Restricciones anacrónicas": buscan levantar la prohibición de vender alcohol y realizar eventos durante las elecciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Finalmente José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires tras el escándalo por sus vínculos a un empresario investigado por narcotráfico. video

Espert renunció a su candidatura en la Provincia tras el escándalo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza.

Ley Electoral: el motivo legal por el que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza