Ley Electoral: el motivo legal por el que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

La designación de Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no fue una decisión política discrecional, sino el resultado directo de lo que establece la Ley Electoral Nacional. La renuncia de José Luis Espert activó el mecanismo de reemplazo previsto en la normativa, que busca asegurar la paridad de género en las listas.

Según la ley, cuando un candidato oficializado renuncia, debe ser reemplazado por una persona del mismo género que le sigue en la nómina. Luego, la Justicia Electoral realiza los “corrimientos necesarios” para mantener la alternancia entre varones y mujeres en el orden de los postulantes.

En este caso, la estructura original de la boleta libertaria era:

Con la salida de Espert, la ley obliga a que el reemplazo sea el siguiente candidato varón, es decir, Santilli, quien asciende así al primer lugar.

La salida simultánea de los dos primeros postulantes, acordada dentro del espacio oficialista, permitió que el exvicejefe de Gobierno porteño se convirtiera en la nueva cara visible de la lista libertaria en el distrito más poblado del país.