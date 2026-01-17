sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026 - 16:07

"Larga vida", el irónico mensaje de Lali a Milei por su participación en Jesús María

Lali aludió al presidente y sus críticas a los artistas que participan de festivales con financiamiento estatal.

Por Agencia DIB
LALI-JAVO

Los cruces entre el Presidente Javier Milei y la artista Lali Espósito sumaron un nuevo capítulo con un mensaje abierto a múltiples interpretaciones por parte de la intérprete, tras la participación del mandatario en la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

En una publicación en sus redes sociales, la cantante se hizo eco del video en donde el jefe de Estado ingresó al anfiteatro José Hernández, mientras el Chaqueño Palavecino iniciaba su performance.

Como respuesta, en la red social X, Espósito escribió: “Qué sorpresa. Qué alegría ¡Larga vida a los festivales populares!”. Así, la multifacética dejó un texto abierto a múltiples interpretaciones, ya sea lineal u objetiva, sarcástica o bien relacionado con su conocido “Qué peligroso. Qué triste”, de las PASO 2023 con Milei a la cabeza.

Lo cierto es que el posteo actual alcanzó los 5300 retweets y casi mil comentarios en cuestión de horas. Un detalle no menor es que la recién comprometida con Pedro Rosemblat realizó la publicación a la 1.56 de la mañana, lo que también fue objeto de debate.

Lali hizo referencia a las repetidas críticas de Milei a ella y otros artistas que realizaron presentaciones financiadas por el estado nacional o las provincias, mientras que ahora se sumó al Show del Chaqueño -un cantante afín a su perfil ideológico, en un festival con sponsoreo del Banco Nación y fuerte respaldo económico del gobierno de Córdoba.

