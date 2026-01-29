La unidad del PJ, más trabada que nunca: en la Cámpora agitan a Máximo y el MDF confirma a Magario

A poco más de una semana del cierre de listas para la renovación de autoridades en el PJ bonaerense, el acuerdo por la lista de unidad todavía parece lejano: aunque ambos sectores sostienen la conveniencia de un acuerdo, tanto desde La Cámpora como en el Movimiento Derecho Al Futuro salieron a agitar las candidaturas que sus oponentes rechazan, Máximo Kirchner y Verónica Magario, lo que por ahora empantana la negociación en un impasse de impugnaciones cruzadas.

Una de las novedades más salientes de la jornada la protagonizó Florencia Saintout, miembro del gabinete de Axel Kicillof -preside el Instituto Cultural- y a la vez dirigente camporista de estrecha relación con Kirchner. “ Yo quiero que sea Máximo, quiero un Kirchner ”, dijo en una entrevista con Daniel Tognetti respecto de su preferencia para la presidencia el partido. La declaración corrió como reguero de pólvora: hasta ahora, no se había blanqueado que el diputado buscaba la reelección al frente del Partido.

Fuentes cercanas a Saintout le explicaron a DIB que la declaración fue hecha a título personal y no representa una toma de postura formal de La Cámpora, aunque reconocieron que la postulación de Máximo Kirchner es la preferencia mayoritaria en la organización. “La línea de la organización es la unidad y nosotros estamos de acuerdo, pero ella (por Saintout) piensa que esa unidad no niega la posibilidad de que Máximo sea el candidato que más le cierra para el partido”, sintetizaron en el entorno de la funcionaria.

A la vez, el propio Kicillof reunió hoy a su tropa en La Plata. Del encuentro participaron varios intendentes de peso (Espinoza, Ferraresi, Secco, Descalzo, Sujarchuk, Ghi) y de allí salió una ratificación de la candidatura de Magario. La vice no estuvo, pero está “enfocada 100% en esa posibilidad”, pese a que hasta ahora no habló en público de ello. También en el MDF aseguran que ellos buscan la unidad como opción preferencial, con argumentos parecidos al camporismo: una interna en marzo de este año está alejada del interés de la gente, cuesta cara y desgasta.

Pero por ahora, el esquema de vetos cruzados se mantiene: Máximo Kirchner es una opción que el MDF no acepta y pasa lo mismo con Magario y el camporismo.

Kicillof con los suyos

En la reunión de hoy en La Plata uno de los dirigentes de axelismo puso sobre la mesa la opción de una candidatura del intendente de La Plata, Julio Alak, sobre la que DIB viene informando desde hace semanas. Se plantea como posible prenda de unidad, dado que, si bien forma parte del MDF y está alineado con Kicillof, mantiene diálogo abierto con Máximo y Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, nadie lo blanqueó aún. Y en el sector también agitaron al propio Kicillof como postulante, aunque es una posibilidad remota.

En ese contexto, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que pertenece al Movimiento Evita, ya mandó a decir que si no hay acuerdo su organización no se alineará con nadie y ella misma se presentará como candidata para presidir el partido.

Las elecciones en el PJ bonaerense fueron convocadas para el próximo 15 de marzo, pero la fecha clave es el 8 de febrero: ese día hay que presentar listas y se sabrá si habrá unidad o interna.