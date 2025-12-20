La remera de Máximo Kirchner que volvió a tensar la interna del peronismo bonaerense

Máximo Kirchner con la remera en cuestión : "Juegan a primero yo y después a también yo".

En medio de la tregua acordada dentro del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner eligió hablar sin micrófono y con una prenda. La remera negra que vistió en la reunión del Consejo Provincial del PJ, con una frase del Indio Solari , se convirtió en el gesto político más comentado del encuentro y volvió a exponer que la interna con el sector que responde al gobernador Axel Kicillof está lejos de saldarse. “Juegan a ‘primero yo’ y después a ‘también yo’” , decía la inscripción tomada de la canción “El tesoro de los inocentes” . Después de la reunión, Máximo fue al streaming "Patas TV" , donde afirmó: "No me gusta construir en función de que la construcción termine en uno".

La frase comenzó a circular con fuerza apenas terminó el cónclave partidario realizado en la Casa Cultura y Arte de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas , y fue leída en clave política por dirigentes de todas las tribus del peronismo bonaerense.

El mensaje apareció en un contexto sensible: el Consejo Provincial se reunió para evitar la acefalía del PJ tras el vencimiento del mandato de Kirchner como presidente del partido y resolvió postergar la definición de autoridades hasta el 15 de marzo de 2026 .

La decisión selló una tregua formal entre La Cámpora y los intendentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que orbita alrededor de Kicillof.

Recordatorio

Sin embargo, la remera funcionó como un recordatorio silencioso de que el conflicto sigue abierto. Desde la ruptura política entre ambos sectores, el kicillofismo viene señalando, en charlas reservadas, la necesidad de jubilar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y avanzar hacia una nueva construcción política.

Del otro lado, el kirchnerismo acusa al gobernador y a su entorno de querer apropiarse del armado sin reconocer trayectorias ni lealtades.

"No me gusta construir en función de que la construcción termine en uno"

Horas después, Máximo Kirchner fue el invitado estelar en un streaming de militantes, donde volvió a lanzar varios dardos a los dirigentes peronistas, lo más venenosos evidentemente dirigidos contra el gobernador de Buenos Aires.

"Hay una fecha para que los afiliados, en caso de que no haya unidad, puedan hacer uso del voto. A mí, más que administrar berretines me gusta construir políticamente. Puede ser un defecto o virtud, pero no me gusta construir en función de que la construcción termine en uno", afirmó Máximo Kirchner en el stream "Patas TV", al que fue con la ahora famosa remera.

"Lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de discusión y debate, pero más de tratarse de la cuestión nominal, quién está y quién no, si hay cuestiones de las que estoy contento es de no haber arrastrado al peronismo bonaerense a votar un acuerdo con el FMI que impacta en toda la provincia de Buenos Aires", aseguró el líder de la agrupación La Cámpora.

"Cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos"

Kirchner destacó: "Cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos. En ese crecimiento de la dirigencia electoral, hay un decrecimiento de aquellos que están más abocados a temas técnicos y específicos de la gestión. El electoralismo está yendo por sobre la gestión y la política".

Y avanzó en las críticas a los dirigentes peronistas: "No puede ser que haya dirigentes en el peronismo que en reuniones digan que si va a votar mucha gente perdemos. Si somos un movimiento nacional, popular, no me imagino a Perón, Eva, Héctor Cámpora, diciendo: 'Si van a votar muchos, vamos a perder'. Creo que el desafío es, aunque nos llenen la cara de dedos una elección, dos elecciones, tener la vocación de poder y transformación que la cuestión de perdurar. Hay una disputa entre perdurar y trascender, yo estoy más cerca de trascender que de perdurar".

"Hay gente que quiere estar ahí, y un día puede decir: 'La vida por Cristina', otro día 'La vida por pirulo', y va por la vida así. 'Cristina o nada' y después 'Cristina nada', le sacaron la 'o'. Esto no se puede hacer desde el resentimiento. Mucha dirigencia ve la situación de Cristina hoy y les da vértigo, les da un poco de miedo y se nota cuando hablan. Están medio timoratos, cuando van a hacer propuestas la palabra de la existencia del poder económico no puede desaparecer de la boca de la dirigencia del peronismo", sostuvo Kirchner en la entrevista.

Lenguaje de gestos

Máximo Kirchner es, desde hace tiempo, el principal intérprete de ese lenguaje de gestos. Ya lo había hecho días atrás en el acto en el estadio Atenas, en La Plata, cuando sin nombrar a nadie lanzó una frase con destinatario claro: “Ahora dicen ‘el dedo de Cristina’. Si los señalados por ese dedo se quejan, ¿qué nos queda a los que no fuimos señalados y seguimos haciendo lo que hay que hacer?”.

La referencia musical tampoco es nueva. En septiembre de 2023, tras las malas elecciones del peronismo, Kicillof había reclamado una renovación generacional y planteado que no se podía “vivir de los grandes hitos del pasado”, una definición que generó fuerte malestar en La Cámpora.

En aquel momento, Kirchner respondió que su rol no era el de “músico”, sino el de militante y dirigente, y pidió concentrar el debate en la gestión.

Fuente: Agencia DIB