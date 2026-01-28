miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 17:36

La reforma laboral implica un recorte adicional para la Provincia de casi $400.000 millones

La reforma laboral incluye un capítulo fiscal que reduce la coparticipación. El impacto en PBA se suma a la deuda que Kicillof le reclama a Milei.

Por Agencia DIB
El ministro del Interior, Diego Santilli.&nbsp;

El ministro del Interior, Diego Santilli. 

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei aspira a hacer aprobar en el congreso a mediados del mes entrante podría supone un recorte de fondos adicional para el Tesoro de la provincia de Buenos Aires de casi $400.000 millones, a raíz de los cambios que introduce en su capítulo fiscal.

Más noticias
La mano de un trabajador. (Agencia Xinhua)

Juicios laborales: el 55% de lo que pagan las empresas llega al trabajador
Congreso de la Nación Argentina.

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias para febrero

La estimación del costo fiscal de la reforma surge de un estudio elaborado por técnicos del por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos que indica que los cambios en materia de impuestos que están incluidos en la reforma implican una caída de la coparticipación total proyectada de unos $3.187 billones.

El gobierno incluyó en la reforma laboral un capítulo fiscal que rebaja tres puntos la alícuota de Ingresos Brutos a las sociedades (las grandes pasarían de pagar 35 a 31,5% las chicas del 30 a 27%). Y que elimina el impuesto cedular contenido en el anterior, es instaurado durante el gobierno de Mauricio Macri, que de hasta 15% pasa a 0.

El impacto en la Provincia

Ese recorte implica para la provincia de Buenos Aires una caída de la coparticipación que el estudio calcula en $397.257.914.360. El gobierno de Axel Kicillof lo suma al recorte de fondos automáticos que, según un cálculo que Nación no convalida pero que está judicializado ante la Corte Suprema, alcanza a los 14,7 billones de pesos.

Segunda en el ranking de perdidas quedaría Santa Fe, con $ 161.673 millones y luego Córdoba con $ 160.628 millones menos.

El capítulo impositivo está en el centro de las negociaciones que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores de la oposición dialoguistas, incluyendo a algunos del peronismo. Lo mandatarios presionan por cambios que morigeren la motosierra fiscal para sus distritos y esa podría ser la clave para que la iniciativa avance.

Esas reuniones, sin embargo, no incluyeron hasta ahora encuentros con Axel Kicillof, que los viene solicitando desde que ganó las elecciones de septiembre pasado.

Temas
Ver más

Juicios laborales: el 55% de lo que pagan las empresas llega al trabajador

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias para febrero

Un intendente que se sumó al axelismo, duro con Cristina: "es una delicuente condenada por delitos comunes"

Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en el "Derecha Fest"

Milei en modo "superstar": cantó con Fátima Florez y fue la figura del Derecha Fest en Mar del Plata

Influencers ultraconservadores, amarillos y karinistas: la interna libertaria tras el paso de Milei por Mardel

El costo bonaerense de la guerra de titanes entre Bulgheroni, Rocca y Milei

Un jefe libertario insultó al director de ARBA por denunciar mansiones declaradas como baldíos en la Costa

Milei escala la pelea con Techint y llama a Paolo Rocca "Don Chatarrín": ¿qué hay detrás?

El Gobierno oficializó la inclusión de la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Milei con Pareja en el Derecha Fest.  video

Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en el "Derecha Fest"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los jóvenes corriendo picadas y realizando maniobras peligrosas en una calle de Bolívar. 

Bolívar: tres detenidos por correr picadas y realizar maniobras imprudentes