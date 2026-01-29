jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026 - 20:09

Repavimentación de la Ruta Provincial 31: concluyó una obra clave que une Salto y Colón

La intervención se realizó en 86,4 kilómetros, entre las localidades bonaerenses de Salto y Colón. La culminación de esta obra permitirá mejorar la conectividad, la seguridad vial y potenciar la producción agrícola y ganadera de la zona.

Por Agencia DIB
La obra de repavimentación de la Ruta Provincial 31 alcanzó 86,4 kilómetros entre Salto y Colón. (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense)

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Dirección de Vialidad, finalizó la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 31, entre Salto y Colón. Los trabajos se desarrollaron a lo largo de 86,4 kilómetros en dos tramos: el primer segmento comprende desde el 48,4 km de la RP 31 entre la RP 191 (Salto) y la RN 188 (Rojas); y el tramo 2, de 38 km, entre la RN 188 (Rojas) y la RN 8 (Colón).

El titular de la cartera bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó: “La Ruta Provincial 31 quedó repavimentada hasta Colón. Son en total son 86,4 km renovados en esta ruta productiva de la provincia”. Y concluyó: “Tener rutas en condiciones permite hacerle más fácil la vida a quienes producen y viven en la región, pero también permite demostrar que se puede tener un presupuesto ordenado y hacer obra pública a la vez”.

Ruta 31 3

Entre Salto y Rojas las obras contemplaron la repavimentación, mantenimiento de alcantarillas; la colocación de barandas de defensa vehicular; dársenas y refugios rurales para el ascenso y descenso de pasajeros de transporte público; y la renovación de iluminación y señalización en la traza. Además, implicó la puesta en valor de un puente ubicado sobre el río Salto.

Asimismo, entre Rojas y Colón se realizó la repavimentación de la calzada; la reconstrucción de banquinas; el mantenimiento de las alcantarillas existentes; y la desobstrucción y limpieza de las mismas, para asegurar el escurrimiento del agua. También, incluyó la ejecución de empalmes en las intersecciones con la Ruta Provincial 45 y en el acceso a la localidad de Carabelas.

La repavimentación de la Ruta Provincial 31 se trata de una obra estratégica para los municipios del interior bonaerense, ya que favorecerá el transporte de la producción agrícola y ganadera. Por esta vía se desplazan una gran cantidad de camiones que trasladan soja, trigo, granos y cereales y además es una región que se caracteriza por contar con numerosas plantas de silos.

Fuente: Agencia DIB

